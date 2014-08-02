بلاتکلیفی قهرمان تبریزی پیشکسوتان آسیا برای حضور در مسابقات پیاده روی ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکار پیاده روی تبریزی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: برای حضور در مسابقات پیاده روی پیشکسوتان ژاپن که 15 شهریور امسال برگزار می شود، باید مبلغ 75 میلیون ریال به حساب این مسابقات واریز شود که تاکنون متولیان امر هیچ گونه حمایتی در این خصوص از بنده به عمل نیاورده اند.

اکبر افخم افزود: متاسفانه زمان ثبت نام در مسابقات پیاده روی ژاپن رو به اتمام است و بنده نیز توان پرداخت این مبلغ را برای حضور در این مسابقات ندارم و به علت عدم حمایت متولیان امکان دارد شانس حضور در این رقابت ها را از دست بدهم.

وی در ادامه ابراز داشت: تاکنون برای تامین هزینه حضور در رقابت های پیاده روی ژاپن به برخی از سازمان های دولتی مراجعه کرده ام اما تاکنون هیچ نهادی حمایت خود را از حضور بنده اعلام نکرده است.

ورزشکار تبریزی رشته پیاده روی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه حضور بنده در رقابت های ژاپن نامشخص است، اما تمرینات خود را به صورت مستمر ادامه می دهم.

افخم با بیان این مطلب اظهار داشت: بنده برای کسب مقام با نام کشور ایران تلاش می کنم و هرگز نمی توانم به علت حمایت کشورهای دیگر با نام آنها در مسابقات حضور یابم.

وی ادامه داد: بنده در مسابقات آسیایی پیاده روی پیشکسوتان موفق به کسب رتبه نخست مسابقات شدم.

افخم همچنین خاطر نشان شد: در مسابقات قهرمانی تیم ملی که در اراک برگزار شد توانستم برای حضور در رقابت های پیاده روی ژاپن مقام نخست را کسب کنم.

گفتنی است اکبر افخم که از سوی هیات ورزش های همگانی آذربایجان شرقی به عنوان نماینده استان به همراه تیم دو و پیاده روی بزرگسالان فدراسیون ورزش های همگانی کشور به رقابت های مالزی اعزام شده بود، موفق شد در رده سنی بالای 60 سال به مدال طلای رشته 5 کیلومتر پیاده روی دست یابد.