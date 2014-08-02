رفتار رژیم صهیونیستی دیکتاتورمآبانه است/ کشتار مردم غزه را متوقف کنید

اصغر فرهادی، کارگردان اسکاری کشورمان با حضور در سازمان انتقال خون به کودکان غزه خون اهدا کرده و در سخنانی گفت: خوشبختانه دنیا متوجه کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی شده و افکار عمومی نسبت به این رفتار‌های غیرانسانی واکنش نشان داده‌ است. ما سینماگران ایرانی هم هر نوع همدردی و همراهی با مردم غزه را وظیفه خود می‌دانیم و امروز با اهدای خون به مردم بی گناه غزه با آنها ابراز همدردی و همدلی کنیم.

وی در ادامه افزود: کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی به جایی رسیده که دل هر انسانی را به درد می آورد و هر فردی به اشکال مختلف احساسات خود را بروز می دهد. در واقع هر کس با هر عقیده سیاسی که دارد کشتار انسان را به هر بهانه‌ای محکوم می کند.

کارگردان اسکاری سینمای ایران تاکید کرد: من به عنوان یکی از اعضای خانواده سینما از صمیم قلب همدردی خود با مردم غزه را ابراز می‌کنم و با همه وجود در این حرکت انسان‌دوستانه حضور پیدا کردم.

کارگردان فیلم «درباره الی» با بیان این مطلب که سینمای ایران در انجام حرکات انسان‌دوستانه پیش‌قدم بوده است، گفت: سینمای ایران همواره در حمایت از حرکت های انسان‌دوستانه پیش‌قدم بوده است و حضور در سازمان انتقال خون در حمایت از مردم غزه یکی از اقدامات انسان‌دوستانه‌ای است که خوشبختانه سینمای ایران آن را اجرایی کرد.

فرهادی درباره رژیم صهیونیستی و جنایاتی که انجام داده است نیز بیان کرد: متاسفانه رژیم صهیونیستی دچار توهم شده است که دیگران مزاحم زندگی آنها هستند و باید از بین بروند و از همین رو دست به کشتار انسان و نسل‌کشی می‌زند. به اعتقاد من رفتار رژیم صهیونیستی، یک رفتار دیکتاتورمآبانه است و امیدوارم این کشتار به سرعت متوقف شود.

کارگردان فیلم «جدایی» در پایان خاطرنشان کرد: اتفاقی که امروز در غزه افتاد، احساسات و واکنش همه مردم دنیا را برانگیخت.