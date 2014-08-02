ترافیک در جاده های قزوین روان است

سرهنگ بهرام زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با پیش بینی های صورت گرفته تا ساعاتی دیگر شاهد موج جدید ترافیک در بزرگ راهها و آزاد راههای استان خواهیم بود.

وی افزود: ترافیک نیمه سنگین اما یکنواخت از صبح روز جمعه تا ساعت 24 شب گذشته در جریان بود و همچنین از ساعت 5 تا 7 صبح امروز نیز شاهد ترافیک نیمه سنگینی در آزاد راه رشت - قزوین و قزوین - کرج بوده ایم.

یک کشته و دو مصدوم در قزوین

رئیس پلیس راه استان قزوین در ادامه با اشاره به سوانح رانندگی در استان بیان کرد: وقوع یک حادثه رانندگی در قزوین یک کشته و دو مصدوم برجای گذاشت.

وی یادآورشد: با توجه به حجم ترافیک ایام تعطیلات عیدسعید فطر در محورهای مواصلاتی استان قزوین در 24 ساعت گذشته یک دستگاه سواری پژو206 در اتوبان قزوین- کرج، حوالی نیروگاه شهید رجایی با گاردیل برخورد و حادثه آفرید.

سرهنگ زینلی ادامه داد: در این سانحه سرنشین 47 ساله پژو 206 در دم فوت و دو نفر از سرنشینان آن مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه استان قزوین افزود: پلیس علت سانحه را بی تحتیاطی راننده در عدم توجه به جلو حین رانندگی اعلام کرد.

سرهنگ زینلی تصریح کرد: خوشبختانه با همکاری مسافران و دقت در زمان بازگشت از سفر، علاوه بر ایجاد بار ترافیکی روان در جاده ها، آمار تصادفات در راهها کاهش یافته است.

وی در پایان از رانندگان خواست تا ضمن رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، از هرگونه سرعت و سبقت غیرمجاز برای زود رسیدن به مقصد خود، اجتناب کرده و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.