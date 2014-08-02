یک تن انواع مواد مخدر در هرمزگان کشف شد/ اجرای طرح مشترک مبارزه با قاچاق سوخت در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد خدایی در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در ادامه طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و به منظور برخورد جدی و قانونی با قاچاق مواد مخدر وعوامل خرده فروش و توزیع کننده مواد ، با تلاش شبانه روزی در چهار روزگذشته 5 مرحله طرح پاکسازی را در سطح استان اجرا کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح 5نفر قاچاقچی و حمل کننده مواد دستگیر ، 937 کیلو و 840 گرم تریاک 849 گرم سایر مواد جمعا 938 کیلو 689 گرم انواع مواد مخدر کشف و3دستگاه خودرو و 1 دستگاه موتورسیکلت حامل مواد مخدر توقیف و خودرو ها به یگاه انتقال و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

اجرای طرح مشترک مبارزه با قاچاق سوخت در هرمزگان

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان از اجرای طرح مشترک مبارزه با قاچاق سوخت در دو شهرستان رودان و میناب خبر داد.

حسین اصلحی در تشریح این خبر گفت: طرح مبارزه با قاچاق سوخت با حضور و توان عملیاتی عوامل انتظامی دو شهرستان رودان و میناب بصورت مشترک به مدت یک روز به مرحله اجراء گذاشته شد.



وی افزود: در این طرح با پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز مقدار 7 هزار و 680 لیتر گازوئیل قاچاق به همراه تعداد 72 بشکه 220 لیتری، 3 عدد مخزن 2500 لیتری پلاستیکی و یک عدد مخزن فلزی 10 هزار لیتری خالی سوخت، سه دستگاه پمپ موتور سیار مخصوص تخلیه سوخت، ۶ متر شلینگ مخصوص انتقال گازوئیل کشف و 6 دستگاه خودرو توقیف شد.

اصلحی با بیان اینکه در این طرح ضمن وارد کردن خسارات به قاچاقچیان و انهدام چندین شبکه بزرگ قاچاق سوخت خاطر نشان کرد: سه نفر از قاچاقچیان دستگیر شده با تشکیل پرونده قضایی به همراه موارد مکشوفه تحویل مراجع قضایی شدند.

کشف بیش از یک تن و 400 کیلو انواع مواد مخدر در هرمزگان

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک تن و 437 کیلو انواع مواد مخدر در چهار روز گذشته خبر داد.

رضا محمدی یگانه در این رابطه اظهار داشت: مأموران انتظامی هرمزگان در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ، با پیگیری های شبانه روزی، اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل بر محورهای مواصلاتی استان در چهار روز گذشته موفق شدند، ضمن متلاشی کردن چندین باند بزرگ تهیه و توزیع موادمخدر و وارد کردن ضربات سنگین به قاچاقچیان، مقدار یک تن و 263 کیلو تریاک و 174 کیلو حشیش کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ضمن قدردانی از همکاری خوب مردم با پلیس در شناسایی و کشف جرایم و دستگیری مجرمان، خطاب به افراد فرصت طلب و قانون شکن گفت: با توجه به حضور و اشرافیت پلیس در جای جای نقاط استان و افزایش ضریب هوشیاری و تجارب پلیس در شناسایی و کشف جرایم، از این پس مجرمان و متهمان در امان نخواهند بود چرا که چشمان تیز بین پلیس در هر لحظه ناظر بر اعمال آنان است.

84 میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی هرمزگان از معرفی 14 کارفرما به اداره کار و پرداخت مبلغ 84 میلیون و 800 ریال جریمه نقدی بدلیل بکارگیری اتباع بیگانه غیر مجاز خبر داد.

بهرام عزیزی در تشریح این خبر گفت: به دنبال دستگیری و طرد 6928 نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در 4 ماهه اول سال جاری تعداد 14 نفر از کارفرمایان که مبادرت به بکارگیری این اتباع بیگانه می نمودند به اداره کار معرفی شدند.

وی با بیان اینکه اتباع بیگانه غیرمجاز و فاقد مجوز قانونی جهت خروج از کشور تحویل اردوگاه نگهداری اتباع شدند افزود: 14 کارفرمای متخلف مبلغ 84 میلیون و 800 ریال جریمه و واحدهای صنفی آنان نیز پلمپ شد.

طرح دستگیری متهمان متواری و تحت تعقیب در بندرعباس

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از اجرای طرح ضربتی دستگیری متهمان متواری و تحت تعقیب در سطح شهرستان خبر داد.

عبدالحسین بسطامی در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت گزارش های متعدد مردمی مبنی بر اینکه تعدادی که به اتهام سرقت در زندان بسر می بردند، با گذاشتن وثیقه و کفیل و زندان به کار بودن پس از اخذ مرخصی از زندان، هیچ مراجعتی به زندان نداشته و سپس در سطح شهرستان اقدام به سرقت، کیف قاپی و سرقت موبایل می کنند، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این راستا طرح دستگیری متهمان متواری و تحت تعقیب در سطح شهرستان اجراء و مأموران گشت کلانتری 15 میدان شهدای بندرعباس با انجام تلاش و تعقیب و مراقبت های شبانه روزی و انجام کار اطلاعاتی ضمن شناسایی منزل و مخفیگاه متهمان در بازرسی از منزل یکی از متهمان، متهم متواری که قصد فرار داشت در یک اقدام ضربتی دستگیر و در این رابطه مقادیری حشیش و سوخته تریاک، یک عدد شوکر برقی و تعدادی سلاح سرد از نوع چاقو و قمه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس با تأکید بر استمرار این طرح به صورت هفتگی و نا امن کردن فضا و محیط برای مجرمان و متخلفان، خاطر نشان کرد: در این طرح یک دستگاه موتورسیکلت پلاک مخدوش و جعلی که به وسیله آن متهم اقدام به کیف قاپی و سرقت و توزیع و فروش مواد مخدر در محلات می کرد توقیف و به پارکینگ انتقال و متهم روانه زندان شد.