به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح شنبه در حاشیه بازدید از اداره کل انتقال خون استان کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازدید از ادارات به منظور بررسی شرایط و برآورد کارآیی دستگاه ها به صورت سرزده و یا با هماهنگی صورت گرفته انجام می شود.

وی توانمندی و پویایی مدیران را مهم ترین شاخصه برای دولت عنوان کرد و افزود: در طی بازدیدها چنانچه گزارشی در خصوص نارضایتی از مدیری وجود داشته باشد و با بررسی های صورت گرفته ناکارآیی مدیر در آن حوزه مشخص شده باشد در خصوص تغییر آن مدیر تصمیم گیری می شود.

رزم حسینی نتیجه بازدید از دستگاه های دولتی استان کرمان را مطلوب دانست و اذعان داشت: باید رفع مشکلات مردم در راس امور مسئولین قرار داشته باشد.

لزوم تکریم ارباب رجوع در دستگاه های دولتی

استاندار کرمان با اشاره به لزوم تکریم ارباب رجوع در دستگاه های دولتی یادآور شد: هدف از این بازدیدها رسیدگی به امور ادارات و رفع مشکلات مراجعه کنندگان است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان از تهیه دفترچه "قوانین مزاحم توسعه" استان خبر داد و تصریح کرد: مطالبی که در این دفترچه گردآوری شده است در نتیجه بازدید از ادارات، صحبت با مردم و کارکنان است.

وی بر لزوم رفع موانع سرمایه گذاری در استان کرمان تاکید کرد و اذعان داشت: جذب سرمایه گذار باعث رونق اقتصادی منطقه می‌شود و لذا در این دفترچه مشکلات و موانع قانونی سرمایه گذاران نیز گنجانده شده است.

رزم حسینی گفت: همچنین تیمی با هدف رفع قوانین مزاحم توسعه و کسب و کار در هیئت دولت تشکیل شده است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به احتمال راه اندازی واحد سیار انتقال خون در استانداری کرمان، تصریح کرد: اداره انتقال خون کرمان از امکانات مطلوبی برخورداربوده و یکی از مراکز پیشرفته در کشور است.

وی تصریح کرد: افرادی که برای اهدای خون اقدام می کنند در واقع عملی خیرخوانه و خداپسندانه انجام داده و به هم نوع خود کمک می کنند.

رزم حسینی با اشاره به آمار خوب اهدا خون در استان کرمان تصریح کرد: این امر سبب شده است که به لحاظ ذخایر خونی با هیچ گونه کمبودی مواجه نباشیم.



