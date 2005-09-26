هيات عالي نظارت مجلس شوراي اسلامي تشكيل جلسه داد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي كه براي استماع گزارش عملكرد هيات عالي نظارت در اين جلسه شركت كرده بود، گفت: مجلس هفتم توفيقات بسياري داشته كه يكي از آنها همين هيات عالي نظارت و ساختار به وجود آمده براي آن است.

مهندس باهنر عملكرد مركز پژوهش ها و برقراري تعامل جدي و مسئولانه و در عين حال دوستانه با ساير قوا را از ديگر موفقيت هاي مجلس هفتم دانست.

وي همچنين با قدرداني از تلاش هاي رئيس و اعضاي هيات عالي نظارت، تصريح كرد: نكته مهم آن است كه مجلس هفتم، نظارت را از خود شروع كرده و اين اميد را به وجود آورده است كه جدي بودن مجلس در اجراي وظايف خود را تا پايان اين دوره، نهادينه نمايد.

نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي مهمترين كاركرد هيات عالي نظارت را تعيين محدوده نظارت مجلس عنوان كرد و افزود: اين نظارت بايد، نظارتي راهبردي و كلان در امور كشور باشد.

مهندس باهنر، همايش "مجلس و نظارت" كه هفته آينده توسط هيات عالي نظارت برگزار مي شود را نقطه عطف در زمينه موضوع نظارت دانست.

رئيس هيات عالي نظارت نيز در اين جلسه، ضمن تشريح عملكرد يكساله هيات عالي نظارت، گفت: مجلس هفتم اين افتخار را دارد كه براي اولين بار بعد از انقلاب اسلامي، مساله نظارت را از دل قانون اساسي به حوزه عمل ببرد.

محبي نيا همچنين از همكاري و مساعدت مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با اين هيات تشكر نمود.

وي با اعلام اينكه حدود 140 نفر از نمايندگان عضو ناظر سازمان ها، مجامع و نهادها هستند، افزود: حاصل كار اين نمايندگان ناظر، به صورت جزوات و گزارشاتي، تدوين شده كه به اطلاع هيات رئيسه و صحن علني رسيده است.

رئيس هيات عالي نظارت مجلس شوراي اسلامي تشكيل كميته هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي را از جمله اقدامات مفيد اين هيات دانست.

در اين جلسه آقايان سليماني، يوسفيان و عادل آذر، از اعضاي هيات عالي نظارت به تشريح ديدگاههاي خود پرداختند.

در ادامه جلسه روز دوشنبه هيات عالي نظارت، گزارش مركز پژوهش ها درباره منشور نظارت قرائت و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

سيستم نظارت الكترونيك و موضوع مكانيزه نمودن عملكرد نظارتي مجلس نيز از جمله موضوعاتي بود كه در جلسه مذكور تشريح و درباره آن بحث شد.

گفتني است جلسه هفتگي هيات عالي نظارت، هفته آينده به دليل برگزاري همايش "مجلس و نظارت" برگزار نخواهد شد.