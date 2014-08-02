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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۱۸

جلیل خانی:

روند گردش کار ارائه خدمات در زنجان طولانی است

روند گردش کار ارائه خدمات در زنجان طولانی است

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع و تحول اداری استانداری زنجان با اشاره به اینکه روند گردش کار ارائه خدمات در زنجان طولانی است، گفت: در این میان باید فرآیندها مورد بازنگری و اصلاح برای ارباب رجوع قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل خانی ظهر شنبه در جلسه صیانت از حقوق شهروندی نقش مدیران را در افزایش رضایتمندی ارباب رجوع بسیار موثر دانست و افزود: در راستای افزایش این امر مهم باید مدیران برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

وی اظهار داشت: باید در زمینه ارتقای رضایتمندی ارباب رجوع مشکلات و مسائل احصاء شودو براساس آن برنامه ریزی لازم تدوین شود.

مدیرکل تحول و نظام اداری استانداری زنجان، به جایگاه ارباب رجوع در کلیه دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری یک وظیفه اضافی در کنار سایر وظایف نیست بلکه تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری شاکله مهم دستگاههای اجرایی است.

جلیل خانی تاکید کرد: تکریم ارباب رجوع و احترام و برخورد درست با آنها مهمتر از انجام کار شان است بنابراین باید مدیران بر تقویت این امر مهم توجه جدی کنند.

وی در ادامه افزود: در دستگاههای اجرایی باید با ارباب رجوع با احترام برخورد شود .

مدیر کل تحول و نظام اداری استانداری زنجان یادآور شد: در استان زنجان باید ارتقای فرهنگ رفتار با ارباب رجوع آموزش داده شود چرا که اگر این امر در استان اجرا شود و در مسیر خوب خود طی شود بیانگر مدیریت درست مدیر دستگاه اجرایی خواهد بود.

جلیل خانی یاد آورشد: در استان باید فرآیندهای اضافی حذف شود .

وی گفت: اگر در استان اطلاع رسانی درست توسط دستگاههای اجرایی صورت گیرد ارباب رجوع بهتر و سریعتر کار خود را انجام می دهد.


 
 

کد مطلب 2341476

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