به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، شش تیم شرکت ملی حفاری ایران، مناطق نفت خیز جنوب، نیروی زمینی ارتش، پدافند هوایی، عقاب نیروی هوایی و ذوب آهن اصفهان برای حضور در فصل جدید لیگ وزنه برداری اعلام آمادگی کرده اند و این امکان وجود دارد که نیروی انتظامی نیز به جمع تیم های حاضر در لیگ اضافه شود.
طبق اعلام سازمان لیگ وزنه برداری، هفته نخست رقابتهای فصل جدید، طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه (21 و 22 مرداد ماه جاری) به میزبانی تیم نیروی زمینی ارتش در باشگاه کوثر برگزار میشود.
طبق این برنامه زمان ورود تیمها به تهران روز دوشنبه 20 مرداد ماه خواهد بود. البته حضور تیم ها مشروط به ارائه مدارک لازم و فیش ورودیه است.
رقابتهای فصل جدید لیگ وزنهبرداری بزرگسالان از روز 21 مرداد ماه در تهران آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، شش تیم شرکت ملی حفاری ایران، مناطق نفت خیز جنوب، نیروی زمینی ارتش، پدافند هوایی، عقاب نیروی هوایی و ذوب آهن اصفهان برای حضور در فصل جدید لیگ وزنه برداری اعلام آمادگی کرده اند و این امکان وجود دارد که نیروی انتظامی نیز به جمع تیم های حاضر در لیگ اضافه شود.
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