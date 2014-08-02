چمن ورزشگاه الغدیر برای فوتبال خوزستان تاسف بار است

عبدالهادی خنیفر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اولین بازی تیم فوتبال استقلال خوزستان در لیگ برتر که به تساوی خانگی این تیم منجر شد، اظهار کرد: همیشه برای هر تیمی بازی اول در لیگ سخت است و تیم ما اولین بازی خود را انجام داد ولی همچنان از نظر بدنی امادگی کامل را پیدا نکردیم و نیازمند زمان بیشتری هستیم.



وی افزود: خوشحالیم که یک بازی خوب و تماشاگر پسند ارائه دادیم و امیدواریم بازی بعدی امتیاز از دست رفته را جبران کنیم. به هر حال به نظر می رسد هواداران از بازی کیفیت بازی ما رضایت داشتند هر چند که نتیجه چندان مناسب نبود.



کاپیتان تیم استقلال خوزستان ادامه داد: تیم ما در این بازی از هر نظر برتر از حریف بود و می توانستیم این بازی را به سود خود به پایان برسانیم ولی کیفیت بد زمین مانع شد تا تدابیر تاکتیکی خود را به خوبی پاده کنیم.



خنیفر با بیان اینکه برای فوتبال خوزستان که چنین زمینی دارد متاسفم، گفت: تیم فوتبال فولاد خوزستان چند ماه دیگر باید بازی های آسیایی خود را در این زمین برگزار کند ولی به نظر می رسد این زمین تنها باعث سرافکندگی فوتبال خوزستان می شود. برای فوتبال خوزستان که خود را در رشته فوتبال مدعی می هستند داشتن چنین زمینی جای تاسف دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال خوزستان در هفته اول لیگ برتر فوتبال کشور در خانه در برابر گسترش فولاد تبریز صف آرایی کرد که با گل دقیقه 90 از شکست گریخت.