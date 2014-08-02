شش روستای بخش مرکزی نهاوند با تانکر آبرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا سلامتی ظهر شنبه در جلسه حل مشکلات آب رسانی به روستاهای بخش مرکزی نهاوند اظهار داشت: بخش مرکزی شهرستان نهاوند دارای 80 روستا با جمعیت بیش از 40 هزار نفر است که تعداد شش روستای زیر 25 خانوار گرجیو،راوند،محمدیه، خیرقلی،چشمه کبودو شهباز آباد بعلت نداشتن آب شرب به وسیله تانکر آبرسانی می شوند.

سلامتی گفت: 9 روستای بخش مرکزی نهاوند نیز بعلت فرسودگی و از بین رفتن شبکه با مشکل کمبود آب شرب روبرو هستند که با اصلاح و ترمیم خطوط شبکه و لوله گذاری مشکل کمبود آب شرب این روستاها حل می شود.

وی افزود: روستاهای وهمان، دهفول، بابارستم و دهنو علیا دارای شبکه قدیمی هستند که بعلت تخریب لوله های انتقال آب نیازمند اصلاح و باسازی شبکه هستند که برای جذب اعتبار در اولویت های سال جاری قرار دارند.

بخشدار مرکزی نهاوند با رد شایعه بهداشتی نبودن و یا آلوده بودن آب شرب بعضی از روستاهای بخش مرکزی نهاوند عنوان کرد: به منظور گندزدایی آب شرب روستاهای نهاوند از چندین دستگاه کلریناتور مایعی، گازی و کوزه ای استفاده می شود هرچند ممکن است بعلت فرسودگی لوله ها در بعضی نقاط روستا آب شرب مقداری کدر باشد اما به هیچ وجه آلوده نیست و مصرف آن مشکلی ایجاد نمی کند.

سیدرضا سلامتی بیان داشت: نظارت بر کنترل و کیفیت آبی که به صورت سیار در اختیار روستاییان قرار می گیرد به صورت منظم انجام می شود همچنین محل آبگیری تانکر های آبرسانی سیار از منابع آبی مطمئن و کاملا بهداشتی صورت می گیرد.

سلامتی اظهار داشت: استفاده صحیح، صرفه جویی، مدیریت مصرف و استفاده از شیوه های صحیح و استاندارد آبیاری کشاورزی تاثیر بسزایی در جلوگیری از هدر رفت و کم بود آب به ویژه در روستاها دارد که در این زمینه نیز نقش اطلاع رسانی و فرهنگ سازی را نباید نادیده گرفت.

وی افزود: بحث کمبود آب درکشور و شهرستان نهاوند جدی بوده و باید برای مدیریت شرایط موجود برنامه ریزی دقیق و عزمی همگانی داشت.

بخشدار مرکزی نهاوند ادامه داد: با اجرای عملیات ترمیم انتقال خط لوله آبرسانی مجتمع گاماسیاب نهاوند 18 روستای بخش مرکزی نهاوندتحت پوشش آن قرار گرفتند.

سیدرضا سلامتی گفت: مجتمع آبرسانی گاماسیاب بخش مرکزی نهاوند چهار هزارو 662 خانوار شامل 15 هزارو 436 نفر را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است که معادل 60 درصد جمعیت بخش مرکزی نهاوند است.