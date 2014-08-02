اردبیل نیازمند نگاه صنعتی بلند مدت است/بوروکراسی اداری مانع فعالیت واحدهای تولیدی

حسین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از جمله موانع فعالیت واحدهای تولیدی نبود برنامه ریزی اقتصادی بلند مدت و فقدان نگاه صنعتی است.

وی افزود: با وجود اینکه به این مقوله در دولت فعلی توجه ویژه می شود، برنامه ریزی اقتصادی در اردبیل باید به صورت جدی دنبال شود.

به گفته پیرموذن در حال حاضر واحدهای تولیدی استان از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، انباشته شدن مطالبات سیستم بانکی و صدور اجراییه به واحدهای تولیدی، از دست دادن بازارهای صادراتی، عدم شفافیت قانون مالیات بر صادرات و عدم شفافیت قوانین گمرکی رنج می برند.

رئیس اتاق بازرگانی استان معتقد است در برنامه ریزی بلند مدت اقتصاد پاسخ به تمامی این نیازها منظور شده و اصلی ترین گره های فعالیت واحدهای تولیدی چاره گشایی خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین بوروکراسی اداری پیچیده موجب شده است واحدهای تولیدی نتوانند حمایت لازم را کسب کنند.

وی بخشی از مشکلات مالی واحدها را نیز معطوف به این مسئله دانست و عنوان کرد: دولت می تواند برای حمایت از بخش خصوصی بوروکراسی اداری را ساده سازی و در جهت حمایت از تولید قرار دهد.

پیرموذن ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی های جدید مسئولان استان وضعیت فعالیت بخش خصوصی بهبود یافته و واحدهای راکد تولیدی استان از وضعیت رکود خارج شوند.