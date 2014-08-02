400 میلیون تومان برای زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی بام نهاوند اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی عبدالملکی ظهر شنبه در بازدید از روند احداث جاده دسترسی به تپه ابوذر معروف به بام نهاوند اظهار داشت: بام نهاوند بعنوان یکی از زیباترین مناطق طبیعی به منظور جذب توریست و گردشگر باید از حداقل امکانات مانند روشنایی، دریاچه مصنوعی و راه های دسترسی آسفالت بهره مند باشد.

عبدالملکی با بیان اینکه نزدیک به 40 سال است که ساماندهی این مکان زیبا معروف به بام نهاوند انجام نشده و فقط در بعضی سال ها کارهایی به صورت مقطعی انجام شده و بعد از آن کار رها شده است، گفت: امسال فرمانداری با همکاری دستگاه های مربوطه ساماندهی آن را به شکل کاملا جدی انجام می دهد.

وی از اتمام انجام عملیات روشنایی بام نهاوند با اعتبار 40 میلیون تومان در هفته گذشته خبر داد و افزود: برای ساماندهی و ایجاد فضای مطلوب بام نهاوند جنگل های تپه 46 هکتاری بام نهاوند با اعتبار 50 میلیون تومان مجهز به آبیاری قطره ای می‌شود.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: مشکل اصلی و مهم بام تفریحی توریستی نهاوند که با ارتفاع مناسب از سطح شهرستان نهاوند با چشم انداز بسیار زیبایی درداخل محدود شهر نهاوند واقع شده راه و جاده دسترسی بود که عملیات تعریض، زیر سازی و آسفالت آن با اعتبار 400 میلیون تومان از روز چهارشنبه هفته قبل آغاز شده است.

امامعلی عبدالملکی بیان داشت: حمایت از گردشگری موجب رشد اقتصادی و فرهنگی شهرستان نهاوند و با توجه به پراکندگی مناسبی که آثار باستانی تاریخی و مذهبی نهاوند در نقاط مختلف شهرستان دارد، سبب رشد متوازن اقتصادی در شهرها و روستاهای مختلف نهاوند می شود.

عبدالملکی اظهار داشت: بخش خصوصی باید در این حوزه به دولت کمک کند زیرا دولت به تنهایی نمی تواند حمایت لازم را از صنعت گردشگری داشته باشد بنابراین همه دستگاه های متولی باید جذابیت های سرمایه گذاری در این حوزه را به سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی کنند.