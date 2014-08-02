80 عوامل امدادی و امنیتی در آیین مذهبی مسیحیان در چالدران فعالیت داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حسین زاده پیش از ظهر شنبه در دیدار با شورای خلیفه گری ارامنه با اشاره به برگزاری مراسم مذهبی ارامنه در قره کلیسای چالدران افزود: مسئولان و عوامل این شهرستان تمام تلاش خود در جهت برگزاری هر چه بهتر این مراسم به کار بستند.

وی ادامه داد: امروز دشمنان و بدخواهان ایران می خواهند با ایجاد نفاق در بین ملت ایران اختلاف ایجاد کنند ولی تمامی توطئه های آنان در سایه رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقلاب و همدلی ملت ایران ناکام مانده و از این به بعد هم ناکام می ماند.

کشیش کلیسای خلیفه گری ارامنه ارومیه نیز در این دیدارگفت: اجرای مراسم سالانه مذهبی ارامنه ایران و جهان در قره کلیسای چالدران از مصادیق بارز رعایت حقوق اقلیت های دینی در جمهوری اسلامی ایران است.

کشیش نرسیس باسیلیان از تلاش های مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران به خاطر رعایت حقوق اقلیت های مذهبی کشور قدردانی کرد و افزود: امروزه در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمامی اقلیت های دینی در کشور از امنیت و رفاه مطلوبی برخوردار هستند.

کشیش کلیسای خلیفه گری ارامنه ارومیه ادامه داد: رعایت حقوق اقلیتها از سوی مسوولان کشور و انجام آزادنه اعمال مذهبی نشانه توجه به حقوق بشر در ایران است.

همه ساله با شروع مراسم مذهبی سالانه قره کلیسا، تعداد زیادی از ارامنه ایران و جهان برای زیارت مرقد طاطائوس مقدس و انجام آیین های کلیسایی از اقصی نقاط عالم به چالدران سفر می کنند و ضمن انجام آیین های مذهبی از قبیل عشای ربانی، غسل تعمید و ذبح قربانی بین سه تا پنج روز در این مکان اقامت می کنند.

قره کلیسا یا کلیسای طاطائوس به عنوان نهمین اثر کشور در ردیف آثار جهانی به ثبت رسیده است در بین ارامنه جهان به طاطائوس مقدس معروف است.

این کلیسا در 20 کیلومتری شمال شرق چالدران و بر روی مزار طاطائوس حواری حضرت مسیح (ع) احداث شده است.