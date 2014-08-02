رشد 217 درصدی استفاده از اوراق تسهیلات مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، مطهره مروج با اعلام اینکه در چهار ماهه اول سال جاری 3 میلیون و 97 هزار و 809 برگ تسهیلات بانک مسکن منتشر شده است، گفت: از مهر 89 که این اوراق برای اولین بار منتشر و عرضه شده است تا پایان تیرماه 93 بیش از 30 میلیون برگ از این اوراق منتشر شده که تاکنون 21 میلییون 632 هزار برگ از این اوراق مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیر امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با بیان اینکه هر کدام از این اوراق برای دریافت 5،000،000 ریال تسهیلات مسکن مورد استفاده قرار گرفته‌اند، افزود: از ابتدای انتشار این اوراق تاکنون بیش از 108 هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق اوراق مسکن در اختیار متقاضیان این تسهیلات قرار گرفته است.

وی با اشاره به بالا رفتن مطلوبیت این اوراق برای سرمایه‌گذاری گفت: در چهار ماه ابتدای امسال 5 میلیون و 806 هزار و 628 فقره معامله اوراق مسکن انجام شده است که در مقایسه با تعداد معاملات مدت مشابه سال گذشته با افزایش 115 درصدی معاملات مواجه هستیم.

مروج افزود: بیش از 5.3 میلیون برگه تسهیلات مسکن در چهار ماهه اول امسال مورد استفاده قرار گرفته است که نسبت به یک میلیون و 106 هزار برگ استفاده شده در مدت مشابه پارسال با افزایش 217 درصدی استفاده از این اوراق روبرو بوده‌ایم.

مدیر امور ناشران سمات تعداد کدهای سهامداری ایجاد شده به واسطه اوراق مسکن را در چهار ماهه ابتدایی امسال برای افراد حقیقی 55127 نفر و برای افراد حقوقی 136 نفر اعلام کرد که این تعداد در مدت مشابه سال قبل به ترتیب 54458 و 288 بوده است.