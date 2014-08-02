همکاری مشترک قربانی و شجریان در تولید یک آلبوم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهیار علیزاده آهنگساز این پروژه توضیح داد: آلبوم جدیدی در دست تولید دارم که خوانندگی آن را علیرضا قربانی و همایون شجریان، دو خواننده سرشناس موسیقی ایرانی بر عهده دارند. پروژه در ژانر موسیقی ارکسترال است که ضبط آن به پایان رسیده و در مراحل میکس قرار دارد.

آهنگساز این پروژه در مورد چگونگی شکل‌گیری این اثر گفت: دغدغه استفاده از چند صدا با نقش‌های مختلف از سال‌ها پیش، و در زمان تحصیل در ارمنستان و تحت تاثیر کنسرت‌های موسیقی کلاسیک شکل گرفت؛ ولی در آن زمان تجربه کافی برای چنین پروژه بزرگی را نداشتم. علاوه بر آن کار می‌بایست بر روی اشعار فارسی ساخته می‌شد و این مشکل‌ترین بخش پروژه بود. انتخاب اشعاری که مرا تحت تاثیر قرار دهد و همزمان برای ساخت اثر با دو خواننده متفاوت توجیه‌پذیر باشد. این ایده را با همایون شجریان و علیرضا قربانی مطرح کردم و آن‌ها پذیرفتند که روی این پروژه کار کنیم. پروسه انتخاب اشعار و ساخت موسیقی و ضبط چیزی حدود یک سال به طول انجامید که بسیار پر زحمت ولی در عین حال شیرین بود.

علیزاده با اشاره به طرح اصلی اثر تصریح کرد: یک بخش از این اثر بر روی ابیاتی از نیمای بزرگ تالیف شده است و بخش دیگر، قطعاتی را با اشعار احمد شاملو، دکتر شفیعی کدکنی، محمدعلی بهمنی، سیمین بهبهانی و علیرضا کلیایی شامل می‌شود.

این آهنگساز که پیش از این آهنگسازی آلبوم حریق خزان با خوانندگی علیرضا قربانی را در بازار موسیقی منتشر کرده است، در مورد وضعیت ضبط این اثر گفت: مراحل ضبط آلبوم به پایان رسیده و هم اکنون در مرحله میکس قرار داریم. ضبط ارکستر کاملاً به صورت آنسامبل صورت گرفته و قسمت اعظم موسیقی در استودیوی تلویزیون کشور چک و همراه با ارکستر فیلارمونیک متروپولیتن پراگ انجام شده است. قسمتی از آن نیز در ایران توسط آنسامبل موسیقی معاصر ایرانی به سرپرستی خودم و به صورت مشترک در استودیوی ترانه و استودیوی کنگان(کرگدن) ضبط شده‌اند. همچنین گروه آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو عهده‌دار بخش‌های کُر مجموعه بوده‌اند.

علیزاده همچنین در مورد زمان انتشار آلبوم افزود: هنوز زمان دقیقی برای انتشار آلبوم مشخص نشده است ولی با توجه به فعالیت‌های هر دو خواننده زمان انتشار آن به زودی مشخص خواهد شد.

علیزاده در مورد حساسیت‌های این اثر گفت: برای اولین بار است که بعد از انقلاب دوخواننده سرشناس موسیقی ایرانی در کنار هم قرار می‌گیرند و اثری مشترک را تولید می‌کنند. حتما حساسیت‌ها در این باره زیاد است و ما تمام تلاش‌مان را کرده‌ایم تا بهترین اثر را تولید کنیم. این اثر برای هر دوخواننده اهمیت ویژه‌ای دارد تا جایی که در تمام مراحل ضبط در کنار همدیگر حضور داشتند و تلاش زیادی برای بی عیب بودن آن انجام شده است.