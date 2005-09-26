پيشنهاد آمريكا و انگليس به زندانيان گوانتانامو براي جاسوسي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، طبق اسنادي كه به اين روزنامه رسيده است، ارتش آمريكا به سامي محي الدين الحاجي يكي از فيلمبردارهاي تلويزيون الجزيره كه در زندان گوانتانامو بازداشت شده بود، پيشنهاد كرد چنانچه به عنوان جاسوس آمريكا در ميان خبرنگاران اين شبكه به انجام وظيفه بپردازد، از زندان آزاد خواهد شد.

اين فيلمبردار كه به اتهام تروريست بودن به مدت سه سال و نيم در گوانتانامو بدون محاكمه بازداشت شده و به علت خودداري از پذيرفتن اتهاماتش تحت شكنجه نظاميان آمريكايي قرار گرفته است گفت : بيش از 10 بار بازجويي شده و ارتش آمريكا به وي گفته است القاعده در درون شبكه الجزيره نفوذ كرده است و وي نيز براي ثابت كند تروريست نيست، بايد براي آمريكا جاسوسي كند.

همچنين برخي از بازجويي ها نيز توسط بازجويان انگليسي انجام شده است و آنان نيز از وي خواسته بودند براي انگليس جاسوسي نمايد .

سامي محي الدين الحاجي در سال 2001 در مرز افغانستان و پاكستان توسط نيروهاي آمريكا دستگير شد.

اسنادي كه گاردين در دست دارد نشان مي دهند كه آمريكا هم اكنون در تلاش است تا در رسانه هاي عربي جاسوسان بيشتري را به كار گيرد.

يكي از سخنگويان وزارت امورخارجه انگليس در گفتگو با گاردين درباره اين موضوع، همه ادعاي مربوط به انگليس را رد كرد و گفت: لندن در همه شرايط رفتار نامناسب با انسان ها را رد مي كند.