حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعدادی از فرش‌های قدیمی و نذورات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) طی روزهای آینده در نمایشگاه دائمی این آستان در صحن جواد الائمه(ع) در معرض دید قرار گرفته و به فروش می‌رسد.

وی بیان داشت:‌ همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر،‌ از فرش‌های فرسوده شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) با 400 تخت فرش تعویض شد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) عنوان کرد: علاوه بر فرش، نذورات زائران و مجاوران این آستان مقدس شامل اشیای قیمتی‏ انگشتر و طلا و نقره نیز در نمایشگاه عرضه می‌شود.

حجت الاسلام فاطمی نسب تصریح کرد: نمایشگاه دائمی حرم حضرت معصومه(س) در ضلع شرقی این آستان قرار دارد و در مناسبت‌ها و ایام خاص همچون دهه کرامت بسته‌های فرهنگی و نذورات در آن عرضه می‌شود.

