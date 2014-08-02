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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۰۱

حجت الاسلام فاطمی نسب به مهر خبر داد:

فرش‌های حرم حضرت معصومه(س) در نمایشگاه دائمی عرضه می‌شود

فرش‌های حرم حضرت معصومه(س) در نمایشگاه دائمی عرضه می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: تعدادی از فرش‌ها و نذورات حرم حضرت معصومه(س) طی روزهای آینده در نمایشگاه دائمی این آستان مقدس عرضه خواهد شد.

حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعدادی از فرش‌های قدیمی و نذورات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) طی روزهای آینده در نمایشگاه دائمی این آستان در صحن جواد الائمه(ع) در معرض دید قرار گرفته و به فروش می‌رسد.

وی بیان داشت:‌ همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر،‌ از فرش‌های فرسوده شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) با 400 تخت فرش تعویض شد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) عنوان کرد: علاوه بر فرش، نذورات زائران و مجاوران این آستان مقدس شامل اشیای قیمتی‏ انگشتر و طلا و نقره نیز در نمایشگاه عرضه می‌شود.

حجت الاسلام فاطمی نسب تصریح کرد: نمایشگاه دائمی حرم حضرت معصومه(س) در ضلع شرقی این آستان قرار دارد و در مناسبت‌ها و ایام خاص همچون دهه کرامت بسته‌های فرهنگی و نذورات در آن عرضه می‌شود.
 

کد مطلب 2341560

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