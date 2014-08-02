اعلام آمار امداد رسانی در تعطیلات عید فطر/74 مجروح و سه کشته در 64 تصادف

به گزارش خبرنگار مهر، در تعطیلات عید فطر که چهار روز به طول انجامید شهرهای یاسوج و سی سخت یکی از مقصدهای اصلی مسافران تابستانی در جنوب و مرکز کشور بود.

قرار گرفتن این دو شهر در میان استانهای فارس، خوزستان، بوشهر، اصفهان و چهارمحال و بختیاری موجب شده که گردشگرانی از این استانها در فصول بهار و پاییز این شهرهای سردسیری را برای گذران تعطیلات انتخاب کنند.

سفر 860 نفر به کهگیلویه و بویراحمد

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان در روزهای اخیر 860 هزار گردشگر از جاذبه های طبیعی این استان دیدن کردند.

محمود باقری بیان داشت: بیشترین حضور گردشگر در چهارشنبه شب به تعداد حدود 350هزار نفر گزارش شده است.

وی افزود: سه شنبه شب نیز حدود 280 هزار نفر گردشگر از اماکن تفریحی این استان بازدید کردند.

وی اظهار داشت: آبشار یاسوج، پارکهای ساحلی یاسوج و کوه گل سی سخت به ترتیب گردشگر پذیرترین نقاط استان در روزهای اخیر بودند.

باقری عنوان کرد: بیشترین مسافر در روزهای گذشته از استانهای خوزستان، بوشهر، فارس و اصفهان به این استان سفر کرده بودند و مسافرانی از استانهای یزد، تهران، کرمان و هرمزگان نیز دیده می شد.

74 مجروح و سه کشته در 64 تصادف

رییس مرکز فوریتهای پزشکی استان هم گفت: طی چهار روز امدادگران این مرکز به 64 فقره تصادف امدادرسانی کردند.

جلال پوران فر افزود: در این تصادفات که در محورهای درون شهری و برون شهری اتفاق افتاده 74 نفر مجروح و سه نفر کشته شدند.

وی بیان کرد: بیشترین تصادفات منجر به فوت و جرح در روز هشتم مرداد و دومین روز از تعطیلات عید فطر به وقوع پیوسته است.

پوران فرد عنوان کرد: در این روز 26 فقره تصادف رخ داد که در آن 33 نفر مجروح و سه نفر کشته شدند.

رییس مرکز فوریتهای پزشکی استان به آمار تصادفات در روز هفتم مرداد اشاره کرد و گفت: در این روز هفت تصادف با 9 مجروح به وقوع پیوست.

بیشتری تصادف در محور بابامیدان – یاسوج – اصفهان

وی بیان کرد: در روز نهم مرداد نیز 18 تصادف با 21 مجروح در جاده های برون شهری و درون شهری این استان رخ داد.

پوران فرد گفت: در آخرین روز از تعطیلات عید فطر امسال 13 تصادف با 11 مجروح رخ داد.

وی بیان داشت: بیشترین تصادفات در دو محور اصلی یاسوج به اصفهان و یاسوج به بابامیدان اتفاق افتاده است.

13 ماموریت امداد و نجات در تعطیلات عید فطر

اما به گفته مدیرعامل هلال احمر استان نیز این نهاد طی روزهای اخیر 13 ماموریت امداد و نجات انجام داده است.

مسعود مثنوی گفت: در این ماموریت ها به 101 آسیب دیده در حوادث مختلف امدادرسانی صورت گرفت.

وی بیان کرد: 37 نفر با هشت دستگاه خودرو آمبولانس و سه خودرو نجات گر کار امداد رسانی را در این مدت بر عهده داشتند.

مثنوی اظهار داشت: پایگاههای امداد و نجات جاده ای و کوهستانی این نهاد تا پایان شهریور به صورت ویژه به فعالیت خود ادامه خواهند داد.