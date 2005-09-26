حسين اخوان برادر ديپلمات ربوده شده ايراني در گفت وگو با "مهر": براي پيگيري سرنوشت چهار ديپلمات به دولت جديد بسيار اميدواريم

حسين اخوان برادر ديپلمات ربوده شده ايراني در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود : در 15 سال اول ربوده شدن ديپلماتها، هيچ حركتي در اين زمينه انجام نشد . ديپلماتها در دوره كاري دكتر ولايتي ربوده شدند اما ايشان معتقد بود كه ممكن است آنها زنده نباشند. در حالي كه شايد اگر اين موضوع در همان سالهاي اول به طور جدي پيگيري مي شد الان به نتايج بهتري مي رسيديم.

وي با اشاره به نامه هاي فراوان خانواده اين چهار ديپلمات به نمايندگان مجلس و صليب سرخ جهاني و ديدار با مقام معظم رهبري و روساي جمهور تصريح كرد : همه در زمينه يافتن اين ديپلماتها قول همكاري مي دهند ولي در عمل جدي نيستند؛ حتي مقرر شد يك كميته حقيقت ياب در اين زمينه تشكيل شود .

مسوولين ايرنا خراسان هم كه قرار است از يادمان او پرده برداري كنند مي گويند پولي جهت تعويض "سر در" خبرگزاري ندارند

اخوان ادامه داد : اما در عمل زماني كه سمير جعجع فرمانده فالانژسيت هاي لبنان كه اطلاعات زيادي در خصوص ديپلماتها داشت و مي توانست برگ برنده ما در يافتن ديپلماتها باشد در زندان بود هيچ حركتي براي مذاكره با وي صورت نگرفت و هم اكنون هم او در فرانسه آزاد است.

وي افزود : در دوره آقاي خاتمي به اين مساله توجه بيشتري شد و ايشان خيلي علاقه مند بود اين موضوع به نتيجه برسد اما شايد عوامل اجرايي در زمينه پيگيري موفق نبودند.

برادر ديپلمات ربوده شده ايراني با طرح اين سوال كه كاظم اخوان در شهر مشهد چقدر شناخته شده است، گفت : چقدر راديو و تلويزيون به مساله چهار ديپلمات مي پردازد ، حتي ميداني از شهر را با نام او نامگذاري نكرده اند و مسوولين ايرنا خراسان هم كه قرار است از يادمان او پرده برداري كنند مي گويند پولي جهت تعويض "سر در" خبرگزاري ندارند.

اخوان خاطرنشان كرد : آقاي ابوطالب عزيز ماست اما چقدر رسانه هاي گروهي در زمان دستگيري ايشان و همكارانش به موضوع آزادي آنها پرداختند اما نصف اين ميزان هم درباره ديپلماتهاي ايراني صورت نگرفته است.

به دولت جديد بسيار اميدوارم تا در جهت پيگيري ديپلماتها تلاش خود را بكنند

وي با اشاره به حركتهاي دانشجويي كه در چند ماه اخير در كشور رخ داده است از تشكيل يك NGO در خصوص پيگيري وضعيت اين ديپلماتها خبر داد و گفت : از آنجا كه اين حركتهاي دانشجويي نشان داد آزادي اين چهار ديپلمات يك خواست و انتظار ملي است و فراتر از چهار خانواده است مقدمات تشكيل يك NGO به پايان رسيده و به زودي كار خود را آغاز مي كند.

اخوان با اشاره به اميدهاي خانواده اين 4 ديپلمات نسبت به دولت جديد اظهار داشت : اميدوارم آقاي احمدي نژاد همان گونه كه در كارهايش از عملگرايي سخن مي گفت به ما در زمينه يافتن اين ديپلماتها كمك كند و به دولت جديد بسيار اميدوارم تا در جهت پيگيري ديپلماتها تلاش خود را بكنند.



كاظم اخوان

حسين اخوان درباره نشانه هاي زنده بودن اين چهار ديپلمات نيز گفت : در بهمن ماه سال 82 رئيس مجلس لبنان كه زماني رئيس حزب امل بود، به ما گفت كه با شخصي كه اين 4 ديپلمات را ديده، صحبت كرده است و فرد ديگري در فرانسه كه نوار بازجويي اين 4 ديپلمات را مشاهده كرده، از سلامت آنها خبر داده است.