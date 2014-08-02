نرخ رشد اقتصادی پارسال منفی 2.2 درصد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: براساس نتايج حسابهاي ملي فصلي مقدماتي، نرخ رشد محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار) در سال 1392 منفی 2.2 درصد بوده است و بر همين اساس، محصول ناخالص داخلي بدون نفت نرخ رشد منفي 2 درصد را نشان ميدهد.
رشته فعاليتهاي گروه كشاورزي 1.2 درصد، گروه صنعت منفي 4.5 درصد، و رشته فعاليت هاي گروه خدمات منفي 0.9 درصد رشد داشته است.
جدول وضعیت نرخ رشد اقتصادی در سال 92
|نام بخش
|نرخ رشد در سال 92(درصد- سال پایه 1376)
|گروه کشاورزی
|1.2
|گروه صنعت
|4.5-
|گروه خدمات
|0.9-
|محصول ناخالص داخلی(به قیمت بازار)
|2.2-
|محصولناخالصداخلیبدوننفت(بهقیمتبازار)
|2-
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