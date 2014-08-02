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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۵۰

توسط مرکز آمار ایران؛

نرخ رشد اقتصادی پارسال منفی 2.2 درصد اعلام شد

نرخ رشد اقتصادی پارسال منفی 2.2 درصد اعلام شد

مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار) در سال 1392 را منفی 2.2 درصد و بدون احتساب نفت را منفي 2 درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: براساس نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مقدماتي، نرخ رشد محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار) در سال 1392 منفی 2.2 درصد بوده است و بر همين اساس، محصول ناخالص داخلي بدون نفت نرخ رشد منفي 2 درصد را نشان مي‌دهد.

رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي 1.2 درصد، گروه صنعت منفي 4.5 درصد، و رشته فعاليت هاي گروه خدمات منفي 0.9 درصد رشد داشته است.

جدول وضعیت نرخ رشد اقتصادی در سال 92

نام بخش نرخ رشد در سال 92(درصد- سال پایه 1376)
گروه کشاورزی 1.2
گروه صنعت 4.5-
گروه خدمات 0.9-
محصول ناخالص داخلی(به قیمت بازار) 2.2-
محصول‌ناخالص‌داخلی‌بدون‌نفت(به‌قیمت‌بازار) 2-

 

کد مطلب 2341572

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