نرخ رشد اقتصادی پارسال منفی 2.2 درصد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: براساس نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مقدماتي، نرخ رشد محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار) در سال 1392 منفی 2.2 درصد بوده است و بر همين اساس، محصول ناخالص داخلي بدون نفت نرخ رشد منفي 2 درصد را نشان مي‌دهد.

رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي 1.2 درصد، گروه صنعت منفي 4.5 درصد، و رشته فعاليت هاي گروه خدمات منفي 0.9 درصد رشد داشته است.

جدول وضعیت نرخ رشد اقتصادی در سال 92