تسویه حساب اراضی موقوفه در الوند از 15 شهریور ماه آغازمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی بررسی وضعیت مشکلات حل شده در خصوص زمینهای وقفی شهر الوند و انتقال اسناد موقوفه واگذار شده از سوی اداره راه و شهرسازی استان روز شنبه در دفتر معاونت عمرانی استانداری قزوین تشکیل شد.

منوچهر حبیبی در این جلسه گفت: خوشبختانه مشکلات اراضی موقوفه در شهر الوند با یک کار گروهی و مساعدت اداره راه و شهرسازی و اوقاف و متولیان موقوفه حل شد و یکی از آرزوهای مردم این منطقه برآورده شد.



وی افزود: برای احصاء و تطبیق اسناد لازم است نمایندگان ادارات در جلسات آینده در کوتاهترین زمان نسبت به اصلاح کارشناسی و تطبیق موارد اقدام کنند و فرصت لازم را برای ارائه مدارک و انتقال اسناد فراهم کنند.



این مسئول بیان کرد: حدود 108 هزار مترمربع از اراضی که توسط راه و شهرسازی پس از انقلاب به مردم واگذار شده از حالت موقوفه خارج شده و پس از پرداخت حق و حقوق اوقاف به صورت آزاد در دفاتر ثبت به صورت رسمی به صاحبان اراضی و املاک واگذار خواهد شد.



حبیبی گفت: نحوه مراجعه صاحبان اراضی موقوفه و سازو کار تعریف شده و اطلاع رسانی مناسب می تواند شیرینی این کار ارزشمند را در کام مردم همچنان حفظ کند و شهروندان را راضی نگهدارد.



معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: یک هز ار و 82 قطعه زمین در شهر الوند برای تبدیل وضعیت و خروج از وضعیت موقوفه ای تعیین تکلیف شده که صاحبان این اراضی و املاک می توانند از 15 شهریورماه برای تسویه حساب و از مهرماه برای انتقال قطعی به ادارات و دفاتر ثبت تعیین شده مراجعه کنند.



حبیبی اظهارداشت: آماده سازی معابر و جدول گذاری هم توسط شهرداری الوند در مدت سه ماه آینده اجرایی خواهد شد.

در این جلسه علیرضا حسن پور فرماندار البرز هم گفت: از آنجا که احتمال مراجعه صاحبان این اراضی در ماههای آینده زیاد است باید زمان بندی لازم برای تسریع در امور بخوبی فراهم شود و با حذف کارهای زائد و روان سازی امور و کم کردن استعلام ها و نامه نگاری رضایت مردم را جلب کرد.



وی افزود: تسویه حساب مردم با اداره اوقاف برای انتقال اسناد ضروری است که امیدواریم مردم پس از زمان بندی تعیین شده نسبت به این کار اقدام برای انتقال اسناد ملکی خود اقدام کنند.



نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین هم در این جلسه گفت: دولت برای چندمین بار هزینه زمینهای واگذار شده را تنها با هدف خدمت به مردم و جلب رضایت عمومی متقبل شده و تا سه برابر قیمت کارشناسی هم توافق کرده ایم که امیدواریم هزینه میلیاردی که دولت تامین می کند در امور خیریه و عام المنفعه در شهر الوند هزینه شود.

محمدزاده بیان کرد: برای واگذاری زمین مورد نیاز فضای سبز، واگذاری 10 درصد از اراضی مسکونی مرغئب به شهرداری الوند، آمادگی کامل داریم.

یحیی پور شهردار الوند هم برای اجرای عملیات آماده سازی اراضی و صدور مجوز اعلام آمادگی کرد.



در ادامه این جلسه راهکارهای لازم برای تسهیل در روند تسویه حساب، انتقال و معرفی شهروندان به دفترخانه اتخاذ و پیشنهاد شد.