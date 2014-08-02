مشکلات جدی حوزه های علمیه آذربایجان غربی را با بودجه اندک نمی توان حل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی قریشی ظهر شنبه در دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه نقش حوزه های علمیه در توسعه آذربایجان غربی، نباید کمرنگ احساس شود افزود: استان با توجه به هم مرز بودن با سه کشور خارجي می تواند به عنوان يكي از قطب هاي پذیرش طلاب خارجي مطرح شود كه لازمه اين امر، توسعه و گسترش حوزه هاي علميه دراستان است.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به موقعیت ویژه استان، نیازمند وجود حوزه های علمیه قوی هستیم تا جاذب طلاب از خارج از کشور نیز باشد اظهارداشت: به جای اینکه طلاب کشورهای همسایه برای یادگیری تعلیمات دینی به کشورهای عربی که القای تفکرات سلفی و تکفیری را در راس تعلیمات خود دارند، جذب شوند می توانند با حضور در استان، با تفکرات صحیح دینی آشنا شوند و مبلغ اسلام ناب محمدی باشند.

حجت الاسلام قریشی با انتقاد از بودجه حوزه های علمیه آذربایجان غربی در سال جاری عنوان کرد: بودجه 18 میلیارد و 380 میلیون ریالی این بخش در استان، مایه آبروریزی است و اگر این بودجه را نمی دادند، بهتر بود.

امام جمعه ارومیه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه حوزه های علمیه باید در تمامی نقاط کشور، رونق پیدا کنند ادامه داد: امروز حفظ حوزه های علمیه و تربیت طلاب و علمای بزرگ وظیفه ای اساسی است و باید توجه جدی به آنان صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی گفت: مشکلات جدی در حوزه های علمیه آذربایجان غربی وجود دارد و با این بودجه های اندک نمی توان این مشکلات بزرگ را مرتفع کرد.

وی افزود: تصمیماتی که توسط مسئولان برای استان گرفته می شود باید به نحو احسن عملیاتی شوند و مردم منتظر تحقق وعده های مسئولان و اجرای پروژه ها هستند.

حجت الاسلام والمسلمین قريشي با اشاره به آیاتی از قرآن کریم نيز گفت: مديران و مسئولان در قبال تمامي تصميمات و اقدامات خود در برابر خداوند متعال و مردم مسئول هستند لذا لازم است در اتخاذ هرگونه تصميمي، نهايت دقت و مطالعه را داشته باشند.

وی افزود: با گرفتن تصمیمات صحیح و دقيق مي‌توان از آثار سوء این تصمیمات بر جامعه كاست و موجبات خير و بركت را براي جامعه فراهم آورد.

رسیدگی به بودجه حوزه های علمیه یکی از دستورهای جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی بود.

در حال حاضر، 11 حوزه علمیه خواهران و هشت حوزه علمیه برادران در شهرستانهای مختلف آذربایجان غربی فعالیت می کنند.

در اين جلسه، اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نظرات و پيشنهادات خود را براي تكميل و بهبود نظريه پايه توسعه استان ارائه كردند.

همچنين در اين جلسه، گزارشي از پروژه هاي پيشنهادي از محل اعتبارات تبصره 22 به تفكيك شهرستان و نوع پروژه، توسط مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداري ارائه شد كه طرح پيشنهادي با توافق اعضاء، مورد تصويب قرار گرفت.

طرح پيشنهادي ترميم بودجه هزينه اي دستگاههاي اجرايي استان، تامين اعتبار پروژه هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان، واگذاري ساختمان مجتمع فرهنگي و هنري در شمال استان به منطقه آزاد ماكو و واگذاري ساختمان اداره كل راه و ترابري سابق به اداره كل اوقاف و امور خيريه استان از ديگر موارد مطروحه در اين جلسه بود كه مورد موافقت و تصويب اعضاء قرار گرفت.

همچنین در این جلسه پيشنهاد افزوده شدن يك هكتار به شهر گردكشانه پيرانشهر مطرح شد كه مورد تصويب اعضاء قرار گرفت.