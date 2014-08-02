به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد طلوع کیان که به منظور برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت زورخانه‌ای و پهلوانی کرمان به این استان سفر کرده است پیش از ظهر شنبه بعد از رای گیری و انتخاب رییس هیئت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشحالم که در اینجا یک انتخاب پهلوانی صورت گرفت و انتخاب فردی باسابقه برای این سمت یک فرصت برای فدراسیون است که نباید سیاست ها را آموزش دهد و به سرعت می توانیم به سراغ اهدافمان برویم.

وی تصریح کرد: اولویت اصلی فدراسیون توسعه همگانی ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای است و با توجه به اینکه کرمان در حوزه قهرمانی ظرفیت بالایی دارد و دارای عوامل فنی قدرتمندی است، انتظار داریم هیئت بستر مناسبی در جهت رشد این ورزش در بعد همگانی فراهم کند.

رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای با بیان اینکه مضامین فرهنگی و مذهبی در این ورزش نهادینه شده است، گفت: آداب و اخلاق مداری عضو جداناپذیر زورخانه است و باید اخلاق پهلوانی را در جامعه رواج دهیم.

وی ادامه داد: البته باید در ابتدا به خوبی از این آداب آگاهی داشته و مسلط به این سنت باشیم و خودمان پایبند به این اصول باشیم. زورخانه مسجد دوم است زیرا همواره در این مکان نام خدا بر سر زبان‌ها است و از حضرت علی(ع) مدد می‌گیریم.

لزوم ورود خیرین در حوزه ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای

طلوع کیان اذعان داشت: با توجه به وضع اقتصادی کشور کار بسیار سختی برای تامین بودجه لازم داریم و باید افراد خیر وارد گود شوند و همه کمک کنند تا یک مدیر موفق شود.

طلوع کیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه نظارت بر هیئت‌ها چگونه صورت خواهد گرفت، گفت: در پایان هر سال با توجه به 21 آیتمی که در نظر گرفته شده است به هیئت ها امتیاز داده خواهد شد که امتیاز هیات‌ها باید بالای 50 باشد.

وی افزود: برای فدراسیون امتیاز کسب شده توسط هیئت مورد توجه است نه رتبه‌ای که بدست می آورد.

عملکرد ضعیف کرمان در ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای

این مسئول تصریح کرد: کرمان در سال گذشته امتیاز 41 را کسب کرد و در رتبه هفتم قرار گرفت که برای استانی مانند کرمان بسیار ضعیف است البته باید در نظر داشت فدراسیون هم در سال گذشته ضعیف عمل کرده است و بازخورد این ضعف را در هیئت ها شاهد بودیم.

رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای با خطاب قرار دادن رسانه ها از آنها به عنوان پلی برای موفقیت نام برد و افزود: رسانه در صورتی که نقطه نظرات دو طرف را واضح و شفاف بیان کند، می تواند پل ارتباطی خوبی بین جامعه و مدیران باشد.

وی ادامه داد: امیدوارم با کمک اصحاب رسانه بتوانیم فرهنگ زورخانه و منش پهلوانی را به خوبی در سطح کشور ترویج دهیم.

محسن مساحی که پیش از این از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان به عنوان سرپرست هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی کرمان برگزیده شده بود ظهر امروز با تشکیل مجمع انتخاباتی با اختصاص دادن تمام آرا به خود به مدت چهار سال سکان دار این هیئت شد.