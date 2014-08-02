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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۱۸

حق لطفی خبر داد:

تردد خودروها در قزوین 86 درصد افزایش یافت

تردد خودروها در قزوین 86 درصد افزایش یافت

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی قزوین، از افزایش 86.3 درصدی میزان تردد های ثبت شده توسط سامانه های ترددشماری برخط وزارت راه و شهرسازی در تعطیلات عید سعید فطر سال 93 نسبت به تعطیلات مشابه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن حق لطفی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت:  16.8 درصد از تردد ثبت شده  امسال در طول محورها متعلق به اتوبوس و سایر وسایل نقلیه سنگین بوده است.

وی افزود: در این مدت آزادراه قزوین – کرج در روز سه شنبه 7 مرداد از ساعت 16 الی 17 با ثبت تردد5523  خودرو رکورد دار پر ترددترین ساعت در استان بوده است.

حق لطفی همچنین با تاکید برتلاشهای بی دریغ و شبانه روزی راهداران در طول ایام تعطیلات اظهارداشت: گشت های راهداری مجهز به سامانه ردیاب خودرویی GPSدر مجموع تعداد 514 ماموریت در طول راههای حوزه استحفاظی به انجام رسانیده اند که با این تعداد سفر، گشت های راهداری مسافتی بالغ بر 15 هزارو 864 کیلومتر را با صرف زمانی در حدود 704 ساعت را طی کرده اند که نتیجه آن آماده نگاه داشتن راهها به منظور تردد ایمن هموطنان بوده است.

کد مطلب 2341597

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