به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام آیت الله العظمی حسین نوری همدانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در این چند روزه جنایت‌های وحشیانه اسرائیل افکار عمومی توام با تاسف جهان را به خود جلب کرد. ما در این رابطه تذکر این مطالب را لازم می‌دانیم.

1. پایداری و ثبات قدم و قدرت روحی و فکری "مقاومت" مورد تجلیل و تکریم است.

2. جنایت‌هایی که رژیم کودک کش اسرائیل در این چند روزه مرتکب شد به اندازه‌ای تنفر و انزجار انگیز است که ماهیت این رژیم سفاک را بیش از پیش برای همگان روشن ساخت و این حقیقت را ثابت کرد که امنیت این منطقه جز با نابودی اسرائیل فراهم نمی‌شود.

3. ما حمایت‌های آمریکا از اسرائیل را جدا محکوم می‌کنیم.

4. ما تحرک مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی را در محکوم کردن ظلم و جنایت اسرائیل به طور صریح و روشن و حمایت از مظلومان را خواستاریم.

5. ما جهان اسلام را کلا به حل اختلافات و ایجاد وحدت و اتحاد دعوت می‌کنیم.

6. همانطور که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند کمک و تجهیز همه جانبه مردم غزه را از همگان خواستاریم.

ان تنصروالله ینصرکم