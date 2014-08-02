به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی صبح شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمان گفت: تلاش‌های خوبی در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در استان کرمان صورت گرفته و این منطقه برای فعالیت سوداگران مرگ ناامن شده است.

وی بر لزوم آگاه سازی جامعه در خصوص مخاطرات استفاده از مواد مخدر تاکید و تصریح کرد: اعتیاد بنیان خانواده و اجتماع را به مخاطره می‌اندازد.

توحیدی با اشاره به اینکه تبلیغات و آموزش باید به صورت فراگیر و ملی باشد، افزود: طی چهار ماه ابتدایی سال جاری 38 تن مواد مخدر در کرمان کشف و ضبط شده است.

9 درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می‌دهند

جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان نیز در ادامه این جلسه گفت: در کنار اقداماتی که برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر صورت می گیرد باید فرهنگسازی مناسب در جامعه انجام شود.

رضا فلاح با اشاره به اینکه 9 درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند، ادامه داد: باید از شیوع این معضل اجتماعی به صورت جدی جلوگیری کنیم چرا که تبعاتی که اعتیاد یک زن برای جامعه دارد به مراتب بیشتر از اعتیاد مردان است.

وی با اشاره به اینکه دو هزار نفر در مرکز ماده 16 کرمان تحت درمان قرار گرفته اند،اذعان داشت: باید سعی شود شرایط برای درمان فرد معتاد ایجاد و انگیزه لازم در آن فرد ایجاد شود.

این مسئول تصریح کرد: مهم ترین مسئله پس از درمان عدم بازگشت فرد به سوی مصرف مواد مخدر است که متاسفانه تعداد زیادی از افراد بعد از درمان مجددا در دام اعتیاد گرفتار می شوند.

فلاح اذعان داشت: حدود 15 درصد از این افراد یعنی 300 نفر درمان قطعی شده اند.