کميته امداد قزوين در ایجاد اشتغال از استانهای پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، هدايت صفري مدیرکل کمیته امداد استان ظهر شنبه با فرماندار شهرستان تاکستان دیدار و گفتگو کرد.

هدایت صفری در این دیدار اظهارداشت: کميته امداد امام خميني (ره) در حوزه هاي مختلف به نيازمندان و مددجويان خدمات ارائه مي کند تا اين خانواده ها از استقلال فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بهره مند شوند.

وي افزود: کميته امداد امام خميني (ره) امداد براي ارائه خدمات خويش ماتريسي را تعريف کرده تا هر خانواده نيازمند براساس استعدادها و نيازهايش از بسته هاي مختلف حمايتي امداد بهره مند شود.

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين اضافه کرد: پيش از اين گفته مي شد که کار کميته امداد امام خميني (ره) در بحث معيشتي بود ولي امروزه اينگونه نيست چراکه ما نمي خواهيم سلول هاي ماهيچه اي به تنهايي تقويت شود بلکه تلاش مي کنيم تا با تقويت سلول هاي مغزي، سلول هاي ماهيچه اي نيز توانمند شود.

وي افزود: در واقع کميته امداد سياست تواندهي را به توانمندي تغيير داده است از اين رو کميته امداد درمانگاه و اورژانس فقر است يعني به مانند تعميرگاه است و افراد تحت پوشش با اجراي برنامه هاي مختلف در قالب بسته هاي حمايتي توانمند شده و از چتر حمايتي امداد خارج مي شوند.

صفري خاطرنشان کرد: کميته امداد تعميرگاه است نه پارکينگ يا به عبارت ديگر کميته امداد تعميرگاه فقر است نه پارکينگ فقر، ما نمي خواهيم خانواده هاي نيازمند در اين نهاد رسوب پيدا کنند بلکه رويکرد اين نهاد توانمندسازي خانواده هاي آسيب ديده است و در همين راستا بسته هاي حمايتي متنوعي را براي جامعه تحت پوشش خود تدارک ديده است.

وي تصريح کرد: کميته امداد برنامه اي از خدمات را طراحي کرده که به صورت عمومي و تخصصي متناسب با نياز خانواده ها اعم از اشتغال و کاريابي در يک بازده زماني ارائه مي شود، همچنين کميته امداد سعي خود را براين داشته که با برگزاري کلاس هاي آموزشي مختلف اعم از مشاوره خانواده، مشاوره ديني مانع از استضعاف فرهنگي خانواده هاي مددجو شود.

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين توضيح داد: کميته امداد تلاش مي کند تا انسان پروري را به جاي فقير پروري ترويج کند به همين دلیل همت ما بر اين است که به جاي ماهي دادن ماهيگيري را به مددجويان بياموزيم تا خود بتوانند در راه استقلال معيشتي گام بردارند و با خودکفايي از بدنه امداد خارج شوند البته پس از جدايي از بدنه امداد اين ارتباط به صورت معنوي وجود دارد و از برنامه هاي فرهنگي حمايتي بهره مي برند.

وي اعلام کرد: در اين راستا رويکرد کميته امداد تغيير پيدا کرده است به طوري که خانواده هاي مددجو را به صورت زمان دار و هدفدار تحت پوشش قرار مي دهد.

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين تصريح کرد: بيشترين مراجعان اين نهاد را افرادي تشکيل مي دهند که در کنار ساير نيازها، بزرگترين سرمايه آنها يعني جسمشان بيمار شده است و براي درمان بيماري صعب العلاج خويش به حمايت نياز دارند.

وي عنوان کرد: کميته امداد امام خميني (ره) از طريق منابع امداد، خيران و حاميان طرح اکرام ايتام و محسنين تلاش مي کند مشکل اين خانواده ها را برطرف کند ولي عليرغم حجم بالاي کمک هاي مردمي، بالا بودن درخواست ها و نيازهاي نيازمندان موجب شده تا نياز به مشارکت مردم، مسئولان، خيران، و دستگاه هاي اجرايي بيش از پيش احساس شود.

صفري اظهارداشت: امروز امداد به سمتي مي رود که ماحصل و تلاش خانواده ها به خودکفايي آنها منجر شود و اين همان معنايي است که موسس اين نهاد و بنيانگذار جمهوري اسلامي به خوبي بيان کرد که کميته امداد امام خميني (ره) مدد به حيات است و مدد به کار است مدد به زندگي شرافتمندانه است.

وي گفت: اين جمله حضرت امام خميني (ره) اگرچه کوتاه ولي وظيفه سنگين ما را روشن مي کند که رسالت اصلي امداد توانمندي خانواده هاي تحت حمايت و کارهاي فرهنگي و اجتماعي است.

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين يادآورشد:در همين ارتباط با تلاش هاي انجام شده کميته امداد استان قزوين از استان هاي پيشتاز در عرصه اشتغال زايي امداد است به طوري که طي اين سال هاي خانواده هاي زيادي با توانمندي و استقلال معيشتي از حمايت مادي امداد خارج شده اند.