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۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۳۶

آيت الله واعظ طبسي در گفت وگو با "مهر": وظيفه امروز جوانان ما تلاش براي دستيابي به علم و اخلاق در مسايل فكري و سياسي است

آيت الله واعظ طبسي در گفت وگو با "مهر": وظيفه امروز جوانان ما تلاش براي دستيابي به علم و اخلاق در مسايل فكري و سياسي است

توليت آستان قدس رضوي گفت: ما اخلاص، شجاعت و ايثار را از شهداي انقلاب اسلامي الهام گرفته ايم و با خداي خود پيمان بسته و مي بنديم راه آنها را دنبال كنيم.

آيت الله واعظ طبسي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد اظهار داشت: اگر معتقد به فرهنگ انتظار هستيم و خود را از منتظران مهدي موعود عج مي دانيم از وظايف قطعي ما تلاش، همت، اميد به آينده، اتكا به خدا و مقاومت در برابر زورگويي ديگران است تا بتوانيم ملت و جامعه اي نمونه و الگو به دنيا ارايه دهيم .

وي ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس به دلاوري ها و رشادت هاي رزمندگان هشت سال دفاع مقدس اشاره كرد و افزود: در آن مقطع زماني، وظيفه جوانان مبارزه و دفاع مقدس در ميدان هاي نظامي بود ولي جهاد امروز جوانان و نوجوانان ما تلاش در جهت تربيت خود و مجهز شدن به علم، دانش، اخلاق در مسايل فكري و سياسي و جدي بودن در دفاع از استقلال فكري و فرهنگي  است. 

وي در پايان گفت : دنيا از اينكه ما در علم و صنعت پيشرفت كنيم شديدا نگران است و مي خواهد ما به آنها متكي بوده و توان استفاده از ظرفيت ها و منايع مالي و فكري خود را نداشته باشيم.

کد مطلب 234162

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