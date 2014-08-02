مشکلات و کمبودهای کتابخانه اندیشه در قزوین رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و اعضای کمیسیون پیگیری و نظارت شورای شهر، شهردار منطقه سه، مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین روز شنبه در جریان بازدید از کتابخانه اندیشه بر حل مشکلات و نواقص این مکان فرهنگی و در نظر گرفتن منابع مالی برای اجرای کارهای عقب مانده تأکید کردند.



فاطمه اشدری در این بازدید اظهارداشت: مشکلات و نواقص این کتابخانه سه سال متوالی است که حل نشده و علیرغم بازدیدهای مکرر مسئولان این نواقص همچنان باقیست.



وی افزود: کتابخانه اندیشه قرار بود در ساعاتی هم شبانه روزی شده، بوفه ای برای رفاه حال اعضاء ساخته شود، مشکلات مربوط به سرمایش و گرمایش، ساماندهی فضای سبز، امکانات آتش نشانی، کف سازی و محوطه سازی حیاط کتابخانه هم انجام شود که تاکنون هیچیک از موانع برطرف نشده و نواقص پروژه همچنان باقی است.



رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت شورای شهر بر تحقق کار عملیاتی از طرف مجموعه شهرداری برای حل مشکلات این مکان فرهنگی تأکید کرد و گفت: این پروژه در اصلاح بودجه سال قبل پیش بینی شده و شهرداری موظف به انجام کار عملیاتی برای تحقق آن شد ولی این اقدام هم صورت نگرفت.

وزیری نژاد: قابلیت افزایش ظرفیت 300 متری کتابخانه اندیشه



در ادامه سعید وزیری نژاد مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین گفت: علیرغم مشکلاتی که برای رفع موانع وجود دارد ولی سال قبل در راستای توسعه مرکز و خرید تجهیزات آن اقداماتی انجام شد.



وی از اجرای عملیات بخشی از کف سازی مجموعه توسط پیمانکار خبرداد و افزود: انجام عملیات فضای سبز و گلکاری مجموعه همچنان باقی مانده اما کتابخانه اندیشه این ظرفیت را دارد که تا 300 متر به فضای موجود آن افزوده شود که در این زمینه نمازخانه مستقل شده و در کنار حیاط آن بوفه ای ساخته شده و دیگر نواقص آن رفع شود.

شهرداری منطقه سه آماده همکاری برای رفع مشکلات کتابخانه اندیشه



عبدالعلی دربندی زاده شهردار منطقه سه نیز در این بازدید از مساعدت مالی برای حل مشکلات سخت افزاری و خرید تجهیزات مربوطه برای مجموعه خبرداد و گفت: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری نیز برای ساماندهی فضای سبز مجموعه مشارکت خواهد کرد.



در ادامه عبداللهی مسئول کتابخانه اندیشه گزارش کوتاهی ارائه داد و گفت: اعضاء کتابخانه از فضای فرهنگی این مجموعه همواره بهره می برند به طوریکه در یک سال گذشته 20 نفر از اعضاء در کنکور کارشناسی ارشد و حدود 60 نفر در آزمون کارشناسی مورد پذیرش دانشگاهها قرار گرفتند.



وی ادامه داد: در زمان کنکور 400 نفر در کتابخانه پذیرش می شوند و این مجموعه برای حدود 60 هزار نفر خدمات فرهنگی ارائه می کند.





