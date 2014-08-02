برنامه سحرگاه شبکه یک را دوست داشتم

مسعود ده نمکی که این روزها مشغول تدوین سریال «معراجی‌ها» برای پخش از شبکه یک است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه‌های ماه رمضانی تلویزیون اظهار کرد: من موفق به دیدن برنامه‌های رمضانی تلویزیون نشدم و تنها توانستم برنامه «ماه خدا» را که سحرها از شبکه یک سیما پخش می‌شد تماشا کنم.

وی افزود: برنامه «ماه خدا» که حسن سلطانی آن را اجرا می‌کرد ریتم خوبی داشت و برنامه‌ای متنوع بود. این برنامه را می‌شود یکی از برنامه‌های مذهبی دانست که برای بیننده خسته‌کننده نبود.

این کارگردان یادآور شد: متاسفانه موفق نشدم سریال شبانه این شبکه را ببینم.

برنامه «ماه خدا» در ماه مبارک رمضان هر بامداد از ساعت 2:30 تا لحظاتی بعد از اذان صبح با اجرای حسن سلطانی از شبکه یک پخش می‌شد.