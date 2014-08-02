  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۲۶

ده‌نمکی در گفتگو با مهر:

برنامه سحرگاه شبکه یک را دوست داشتم

برنامه سحرگاه شبکه یک را دوست داشتم

مسعود ده نمکی کارگردان فیلم سینمایی- سریال «معراجی‌ها» از میان برنامه‌های رمضانی تلویزیون موفق به تماشای برنامه سحرگاهی شبکه یک سیما شده است.

مسعود ده نمکی که این روزها مشغول تدوین سریال «معراجی‌ها» برای پخش از شبکه یک است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه‌های ماه رمضانی تلویزیون اظهار کرد: من موفق به دیدن برنامه‌های رمضانی تلویزیون نشدم و تنها توانستم برنامه «ماه خدا» را که سحرها از شبکه یک سیما پخش می‌شد تماشا کنم.

وی افزود: برنامه «ماه خدا» که حسن سلطانی آن را اجرا می‌کرد ریتم خوبی داشت و برنامه‌ای متنوع بود. این برنامه را می‌شود یکی از برنامه‌های مذهبی دانست که برای بیننده خسته‌کننده نبود.

این کارگردان یادآور شد: متاسفانه موفق نشدم سریال شبانه این شبکه را ببینم.

برنامه «ماه خدا» در ماه مبارک رمضان هر بامداد از ساعت 2:30 تا لحظاتی بعد از اذان صبح با اجرای حسن سلطانی از شبکه یک پخش می‌شد.

کد مطلب 2341623

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها