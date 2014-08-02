نسخه های تحریف شده قرآن در مکه جمع آوری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار مکه دستور تشکیل یک تیم برای بررسی و تحقیق درباره منشأ این قرآنهای تحریف شده و همچنین نحوه توزیع آنها را صادر کرده است.

این تیم از نمایندگان مناطق پلیس، بخش دعوت و ارشاد وزارت اوقاف و امور اسلامی، وزارت تجارت و صنعت، وزارت فرهنگ و اطلاعات تشکیل شده است.

شاهزاده مشعل، فرماندار مکه پس از دریافت اطلاعاتی درباره تحریف کتاب آسمانی اسلام و همچنین فروش و توزیع نسخه های تحریف شده در بازارهای تجاری و مراکز فروش دستور تشکیل این تیم تحقیقاتی را صادر کرد.

این قرآنهای تحریف شده با قیمتهای بسیار اندک و صفحه بندی جلد رنگارنگ به فروش می رسید. تاکنون منبع تحریف و توزیع این قرآنها مشخص نشده اند.