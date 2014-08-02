  1. دين، حوزه، انديشه
۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۲۶

با تشکیل یک تیم تحقیقاتی؛

نسخه های تحریف شده قرآن در مکه جمع آوری می شود

نسخه های تحریف شده قرآن در مکه جمع آوری می شود

فرماندار مکه دستور جمع کردن نسخه های تحریف شده قرآن که در برخی مراکز خرید جده به فروش می رسند را داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار مکه دستور تشکیل یک تیم برای بررسی و تحقیق درباره منشأ این قرآنهای تحریف شده و همچنین نحوه توزیع آنها را صادر کرده است.

این تیم از نمایندگان مناطق پلیس، بخش دعوت و ارشاد وزارت اوقاف و امور اسلامی، وزارت تجارت و صنعت، وزارت فرهنگ و اطلاعات تشکیل شده است.

شاهزاده مشعل، فرماندار مکه پس از دریافت اطلاعاتی درباره تحریف کتاب آسمانی اسلام و همچنین فروش و توزیع نسخه های تحریف شده در بازارهای تجاری و مراکز فروش دستور تشکیل این تیم تحقیقاتی را صادر کرد.

این قرآنهای تحریف شده با قیمتهای بسیار اندک و صفحه بندی جلد رنگارنگ به فروش می رسید. تاکنون منبع تحریف و توزیع این قرآنها مشخص نشده اند.

کد مطلب 2341627

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