لزوم ترويج انديشه هاي ديني در بين جوانان/11 هزار دانشجو در دانشگاه کردستان تحصيل مي كنند

به گزارش خبرنگار مهر، فردین اخلاقیان ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه طرح ولایت روش مقابله با جنگ نرم را آسان توصیف کرد و اظهار داشت: اگر جوانان ما مجهز به اندیشه های عمیق دینی و مذهبی، معلومات قرآنی و فرهنگی اصیل اسلامی ایرانی باشند می توان به راحتی تمامی فتنه های دشمنان را خنثی کرد.

وی افزود: امروزه علاوه بر جنگ کلاسیک جنگ های دیگری از جمله نبردهای خبری، تبلیغاتی، اقتصادی و به ویژه جنگ نرم وجود دارد که همگی در راستای منحرف کردن ذهن آحاد جامعه و ترویج بی بند و باری برنامه ریزی شده است.

سرپرست دانشگاه کردستان بیان کرد: شاید آثار جنگ سخت و نیمه سخت را سریع بتوان دید اما جنگ نرم نبرد پنهان تری است که از سالیان گذشته با هدف جذب افکار، باور و ایده های جوانان شروع شده است.

اخلاقیان یادآور شد: هدف جنگ نرم تغییر باورها، فرهنگ ها و عقاید مذهبی به ویژه در اذهان جوانان است و دشمن در این نبرد سعي دارد که آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی را بشکند و بسترهای فتنه را فراهم کند.

وی با بیان اینکه موتور مقاومت ملت های مسلمان عقاید، باورها و افکار دینی و مذهبی آنان است، ادامه داد: ماهواره ها و کانال های ماهواره ای به طور پیوسته و تدریجی سعی در تغییر فرهنگ و رفتارمردم دارند.

سرپرست دانشگاه کردستان گفت: پیامدها و آثار سو ناشی از کانال ها و شبکه های ماهواره ای باید در اختیار همگان قرار گیرد تا مردم به صورت هوشیارانه عمل کنند و فریب توطئه های جذاب دشمنان را نخورند.

اخلاقیان اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر برخی از افراد ناخواسته و بدون اینکه از عوارض و پیامدهای این شبکه های ماهواره ای اطلاع داشته باشد تحت تاثیر آن قرار می گیرند و ظاهر و رفتار خود را شکل آنها می کنند که این ا مر برازنده جامعه اسلامی نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اردوهای طرح ولایت که به آموزش عقاید و مبانی اسلام می پردازد گام مهمی در راستای مقابله با جنگ نرم است که کاش به جای 200 نفر از دانشجویان امکانات لازم برای هزارن جوان داوطلب برای شرکت در این طرح وجود داشت.

سرپرست دانشگاه کردستان بیان کرد: ظرفیت بسیج ظرفیتی برای همه افراد کشور و به گستره همه ایران اسلامی است که فارغ از هیاهوها و مسائل سیاسی در خدمت مردم است و این باعث ارتقای جایگاه والای بسیج شده است.

اخلاقیان در بخش ديگري از سخنان خود در اين جلسه یادآور شد: دانشگاه کردستان از سال 1353 فعالت خود را آغاز کرده است و از سال 70 به یک دانشگاه مستقل تبدیل شد و از اواخر دهه 70 توسعه و رشد روز افزون خود را تاکنون ادامه داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 11 هزا دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که حدود هشت هزار نفر در مقطع کارشناسی و حدود دو هزار نفر نیز دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و دکتري می باشند.

سرپرست دانشگاه کردستان گفت: هزار و 300 استاد با مدرک دکترا در این دانشگاه مشغول به خدمت هستند و 50 رشته کارشناسی، 60 رشته کارشناسی ارشد و 20 رشته دکترا نیز در دانشگاه کردستان وجود دارد.

اخلاقیان اظهار داشت: روند توسعه دانشگاه از لحاظ پژوهشی و تحقیقاتی مطلوب بوده و بر اساس آمار ها دانشگاه کردستان در زمره 10 دانشگاه برتر کشور قرار دارد و این آمار در طبقه بندی دانشگاه های کشور بر اساس شاخص های کیفی به رتبه شش خواهد رسيد.

وی افزود: پتانسیل خوبی در دانشگاه کردستان در حل مسائل و مشکلات استان، منطقه ای و حتی کشوری وجود دارد و این مهم نیازمند توجه بيشتر مسئولان براي بهره برداري از اين ظرفيت هاست.

سرپرست دانشگاه کردستان در پایان از حضور فعال بسیج دانشجویی دانشگاه کردستان در برگزاری اردوهای طرح ولایت و دیگر برنامه ها تشکر و قدر دانی کرد.