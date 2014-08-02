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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۵۲

وزیر کشور:

شاخص‌ ارزیابی عملکرد احزاب باید تعیین شود/ لایحه احزاب را با طرح مجلس تطبیق می‌دهیم

شاخص‌ ارزیابی عملکرد احزاب باید تعیین شود/ لایحه احزاب را با طرح مجلس تطبیق می‌دهیم

وزیر کشور بر ضرورت تدوین شاخص‌های دقیق ارزیابی عملکرد احزاب و تشکل‌های سیاسی تأکید کرد و آن را عامل نشاط و پویایی فعالیت احزاب و تشکل‌ها دانست و گفت: لایحه فعالیت احزاب را با طرحی که در مجلس تدوین شده تطبیق دهیم و به صورت یک طرح مشترک به مجلس ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه شورای معاونان با اشاره به ضرورت تدوین و تنظیم دقیق و همه‌جانبه قانون احزاب، تاکید کرد: باید شاخص‌های معین، شفاف و همه‌جانبه‌ای برای ارزیابی عملکرد احزاب در نظر گرفته شود تا شاهد نشاط و پویایی و اثرگذاری فعالیت احزاب در کشور باشیم.

وی همچنین فعالیت مؤثر و مداوم احزاب را زمینه‌ساز بالندگی کشور در همه عرصه‌ها توصیف کرد و افزود: باید تمامی نگاه‌ها و نظرها در قانون احزاب مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و احزاب نیز باید معیارهایی مانند نحوه و شرایط گسترده عضوگیری و کادرسازی، آموزش و حضور فعال در تمامی عرصه‌ها را به عنوان اهم وظایف و تکالیف خود بدانند.

وزیر کشور در این نشست اظهار کرد: احزاب باید در طول سال اقدامات مختلفی از جمله آموزش، عضوگیری و کادرسازی انجام دهند و احزاب نیز در یک جامعه مردم‌سالار به دنبال جذب رأی مردم هستند و آن از طریق رضایتمندی مردم بدست می‌آید و رضایتمندی از طریق اقدام برای حل مشکلات مردم میسر می‌شود و در همین جهت باید جهت‌گیری‌های ما همسو با نیازهای مردم باشد.

وی در مورد تشکیل کارگروه سه‌جانبه از احزاب، دولت و مجلس برای تدوین قانون احزاب نیز گفت: برای انجام این اقدام آمادگی داریم و در حال حاضر وزارت کشور و مرکز پژوهش‌های این وزارتخانه و از سوی مجلس نیز مرکز پژوهش‌ها و همچنین کمیسیون مربوطه بر روی قانون احزاب در حال کار هستند تا لایحه فعالیت احزاب را با طرحی که در مجلس تدوین شده تطبیق دهیم و به صورت یک طرح مشترک به مجلس ارائه شود و اگر نمایندگان احزاب نیز آمادگی فعالیت در این زمینه را داشته باشند، آمادگی خود را اعلام می‌کنیم.

کد مطلب 2341632

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