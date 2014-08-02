محمد نائینی قائم مقام معاون اجتماعی شهردار تهران شد

به گزارش خبرنگارمهر،علی محمد نائینی قائم مقام حجت الاسلام امرودی در معاونت اجتماعی شهرداری تهران شد .

وی دارای دکترای مدیریت راهبردی و مولف کتاب درآمدی بر مدیریت فرهنگی است .

آشنایی با سیاستگذاران و مجریان فرهنگی کشور،اصول و مبانی جنگ نرم،تبلیغات و عملیات روانی،مدیریت و طرح ریزی منابع انسانی، تالیف بیش از 40 مقاله علمی، پژوهشی و ترویجی بخشی از تالیفات وی است .

نائینی پیش از این رئیس دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین (ع)،عضو دهها کارگروه، کمیسون و اطاق فکر در سطوح راهبردی کشوربوده است .

وی محقق و پژوهشگر برتر و برگزیده در هفته پژوهش در سه دوره،نویسنده برگزیده و منتخب در دو دوره واستاد نمونه در سه دوره بوده است .

معاون تبلیغات جبهه و جنگ قرارگاه نجف سپاه در دوران دفاع مقدس،معاون فرهنگی منطقه دوم سپاه در دوران دفاع مقدس،معاون فرهنگی منطقه هفتم سپاه در دوران دفاع مقدس،رئیس ستاد سپاه چهارم بعثت،رئیس ستاد قرارگاه نجف سپاه،دبیر ستاد پشتیبانی جنگ استان کرمانشاه مسئولیت های وی در دوران دفاع مقدس است .

از سوابق ومسئولیت های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای او می توان به مشاور فرهنگی فرمانده محترم کل سپاه،رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی،جانشین معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح،معاون فرهنگی سپاه،معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج،معاون فرهنگی نیروی زمینی سپاه،عضو هیات مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،عضو شورای فرهنگ عموی کشور ،

عضو شورای اجتماعی کشور و کارگروه های موضوعی،عضو کمیسون آینده نگاری شورای عالی انقلاب فرهنگی،عضو کارگروه فرهنگی تدوین برنامه پنجم توسعه کشور،عضو کمیسون عالی اجتماعی بسیج،رئیس سازمان امور خانواده در سپاه، مشاور رئیس بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس،مشاور رئیس مرکز راهبردی سپاه،رئیس هیات مدیره بنیاد روایت فتح،رئیس هیات مدیره روزنامه جوان،عضو شورای سیاسی خبرگزاری مهر،عضو شورای سیاستگذاری خبرگزاری فارس،عضو شورای سیاستگذاری خبرگزاری تسنیم،معاون تبلیغات و روابط عمومی کنگره بزرگداشت 36 هزار شهید استان تهران اشاره کرد .