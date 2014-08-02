دوره آموزشی طرح ولایت بسیج دانشجویی در دانشگاه کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد پناه ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه طرح ولایت اظهار داشت: دوره آموزشی مبانی اندیشه اسلامی با عنوان طرح ولایت با هدف دفاع فکری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و صیانت از گوهر نفیس اندیشه ولایت و تبین ارزش ها و عقاید اسلام ناب محمدی (ص) با حضور دانشجویان بسیجی برگزار مي شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاري اين طرح در دانشگاه كردستان، افزود: این طرح به منظور شناخت راه و هدف و مسلح کردن آنها به ابزارهای منطقی در راستای دفاع از ارزش های دینی و پاسخ به شبهات فکری که دشمنان در دانشگاه ها پراکنده می کنند، برگزار می شود.

مسئول بسیج دانشجویی استان كردستان در ادامه سخنان خود بیان کرد: دانشجویان در طرح ولایت استانی در چهار حوزه معرفتی، بصیرتی، تربیتی اخلاقی و مهارتی مشغول به آموزش هستند.

محمد پناه یادآور شد: بیش از 200 نفر از دانشجویان بسیجی از دانشگاه های سراسر استان كردستان به مدت 10 روز به آموزش در حوزه های نام برده می پردازند.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی طرحی است برای مقابله با انواع تهاجمات فکری و فرهنگی و انتظار می رود با بصیرت افزایی بسترهای مقابله با توطئه دشمنان در بین جوانان فراهم شود.

مسئول بسیج دانشجویی استان گفت: در طول این دوره از حضور اساتید مجموعه دانشگاه های استان، اساتید حوزه علمیه قم با توجه به رشته تحصیلی و تخصص آنها استفاده می شود.

محمد پناه در پايان سخنان خود در اين جلسه اظهار داشت: ترویج ارزش ها و اصول دین در بین دانشگاهیان می تواند بسیاری از تهاجمات فرهنگی و دینی را از بین ببرد.