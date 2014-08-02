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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۰۵

دوره آموزشی طرح ولایت بسیج دانشجویی در دانشگاه کردستان آغاز شد

دوره آموزشی طرح ولایت بسیج دانشجویی در دانشگاه کردستان آغاز شد

سنندج – خبرگزاری مهر: مسئول بسیج دانشجویی کردستان گفت: دوره آموزشی طرح ولایت با حضور ۲۰۰ نفر از دانشجویان بسیجی سراسر استان در دانشگاه کردستان برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد پناه  ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه طرح ولایت اظهار داشت:  دوره آموزشی مبانی اندیشه اسلامی با عنوان طرح ولایت با هدف دفاع فکری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و صیانت از گوهر نفیس اندیشه ولایت و تبین ارزش ها و عقاید اسلام ناب محمدی (ص) با حضور دانشجویان بسیجی برگزار مي شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاري اين طرح در دانشگاه كردستان، افزود: این طرح به منظور شناخت راه و هدف و مسلح کردن آنها به ابزارهای منطقی در راستای دفاع از ارزش های دینی و پاسخ به شبهات فکری که دشمنان در دانشگاه ها پراکنده می کنند، برگزار می شود.

مسئول بسیج دانشجویی استان كردستان در ادامه سخنان خود بیان کرد: دانشجویان در طرح ولایت استانی در چهار حوزه معرفتی، بصیرتی، تربیتی اخلاقی و مهارتی مشغول به آموزش هستند.

محمد پناه یادآور شد: بیش از 200 نفر از دانشجویان بسیجی از دانشگاه های سراسر استان كردستان به مدت 10 روز به آموزش در حوزه های نام برده می پردازند.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی طرحی است برای مقابله با انواع تهاجمات فکری و فرهنگی و انتظار می رود با بصیرت افزایی بسترهای مقابله با توطئه دشمنان در بین جوانان فراهم شود.

مسئول بسیج دانشجویی استان گفت: در طول این دوره از حضور اساتید مجموعه دانشگاه های استان، اساتید حوزه علمیه قم با توجه به رشته تحصیلی و تخصص آنها استفاده می شود.

محمد پناه در پايان سخنان خود در اين جلسه اظهار داشت: ترویج ارزش ها و اصول دین در بین دانشگاهیان می تواند بسیاری از تهاجمات فرهنگی و دینی را از بین ببرد.

کد مطلب 2341636

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