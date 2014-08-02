جابجایی مرسولات پستی در کشور 18 درصد افزایش یافت/ صادر، مدیر کل پست استان سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهری صبح شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل اداره کل پست استان سمنان گفت: سرانه جابجایی مرسولات پستی و کیفیت خدمات پست از معیارهای مهم سنجش شرکت‌های پستی در سراسر جهان است و از این رو، تلاش می‌شود تا در این راستا گام‌های خوبی برداشته شود.

وی گفت: در چهار ماه نخست سالجاری 220 میلیون مرسوله در کشور جابجا شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 18.5 درصد برخوردار است.

خسارت تاخیر در ارسال مرسوله پرداخت می شود

مدیر عامل شرکت پست ایران با تاکید بر لزوم افزایش کیفیت اقدامات صورت گرفته و خدمات پست گفت: نظارت و کنترل نرم‌افزاری بر عملکرد واحدهای پستی در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد.

مهری افزود: با اجرای این طرح، همه مرسولات پستی به صورت روزانه کنترل می‌شود و اگر مرسوله‌ای معطل مانده باشد، توسط مدیریت مربوطه پیگیری و دلایل آن بررسی خواهد شد.

وی از اجرایی شدن طرح پرداخت خسارت تاخیر در ارسال مرسوله از نیمه دوم امسال در کشور خبر داد و افزود: این طرح در نیمه دوم امسال برای 90 درصد مراکز استانها اجرایی می شود و از سال 94 در کل کشور اجرایی می شود.

میزان پرداخت خسارت تاخیر در ارسال مرسوله تا یک ماه آینده نهایی می شود

مدیرعامل شرکت پست ایران افزود: طرح پرداخت خسارت تاخیر در ارسال مرسوله طی مرحله اول در مورد پست پیشتاز عملی می شود و اگر مرسوله ای قرار است 24 ساعته برسد در صورت افزایش این زمان به 36 ساعت خسارت به آن مرسوله تعلق می گیرد.

مهری گفت: میزان خسارت پرداختی در سازمان تنظیم مقررات در دست تدوین است و تا یک ماه آینده نهایی می شود و حجم آن چندین برابر میزان دریافتی خواهد بود.

وی وضعیت فعلی شرکت پست را به دلیل داشتن زیان انباشته نامناسب دانست و گفت: تا پایان سال 92 حجم زیان انباشته سه هزار و 500 میلیارد ریال بوده است.

مهری گفت: برای عبور از این وضعیت تدابیری اندیشیده و اجرایی شده است که کاهش نیروی انسانی، اصلاح ساختار فنی شرکت، حذف شبکه های موازی، اصلاح خطوط و فرآینده ها از جمله این برنامه ها است.

استفاده از خطوط ریلی در برنامه شرکت پست قرار گرفت

مدیر عامل شرکت پست ایران گفت: استفاده از خطوط ریلی در برنامه شرکت پست قرار گرفته و این امر کاهش هزینه ها را بدنبال دارد و در کاهش نیروی انسانی نیز 710 نفر از شمار پرسنل به دلایل مختلف نظیر بازنشستگی و ... کاهش یافته است.

وی گفت: پیس بینی می شود با اجرای این تدابیر امسال 300 میلیارد ریال و در سال آینده 500 میلیارد ریال از حجم زیان انباشته کاسته شود.

مهری بیان داشت: در بحث مطبوعات و جابه جایی کتاب افزایش هزینه پستی نداریم و در پست نامه های عادی تنها 10 درصد افزایش پیش بینی شده اما مابقی سرویس های پستی افزایش تدریجی خواهند داشت.

شرکت پست دولتی می ماند

مدیر عامل شرکت پست درخصوص واگذاری شرکت پست به بخش خصوصی اظهارکرد: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی براین بوده که شرکت پست باید به بخش خصوصی واگذار شود اما باتوجه به کارکردهای زیادی که پست دارد بنا شده دولتی بماند.

وی گفت: پست در هیچ کجای دنیا به بخش خصوصی واگذار نشده و با بررسی های تطبیقی که صورت گرفت سال گذشته این شرکت از دستور واگذاری خارج شد و امسال نیز طی نشستی که با مقامات عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام گرفت بناست این شرکت زیر نظر حاکمیت دولت باشد.

مهری، کارکرد پست را ایجاد پل ارتباط میان دولت، مردم، دولت با حاکمیت و دولت با دولت است، ادامه داد: این رابطه سبب می شود در بحث سالم سازی اداری فضا مناسب تر و از طرفی از مراجعه های مردم به سایر ادارات کاسته شود.

مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: سه سرویس پستی سال گذشته راه اندازی شده و امسال نیز 12 سرویس دیگر در دستور کار این شرکت است که اگر سرویس هایی جدید برای مردم نداشته باشیم به تدریج از گردونه حذف خواهیم شد.

وی در سفر به سمنان شهرام صادر را به عنوان مدیرکل جدید پست استان سمنان معرفی و از خدمات پنج ساله ابوالفضل باقری منش مدیرکل قبلی تجلیل کرد.