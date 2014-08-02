صدای کودکانه های غزه در اندیشه طنین انداز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر؛ ویژه برنامه "کودکانه های غزه" عنوان برنامه ای است که به منظور حمایت و اعلام همبستگی با کودکان مظلوم غزه در آمفی تئاتر اندیشه برگزار می شود.

این برنامه قرار است روز یکشنبه 12 مردادماه ساعت 18 با حضور صادق خرازی(سفیر پیشین ایران در سازمان ملل)، جمعی از نمایندگان مجلس، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، علی نصیریان، پرویز پرستویی، داوود رشیدی و تنی چند از چهره های فرهنگی، هنری و ورزشی برگزار شود.

برگزاری نمایشگاه عکس پیرامون جنایات غزه و ورک شاپ نقاشی با حضور هنرمندان هنرهای تجسمی از برنامه های است که قرار است در حاشیه این مراسم برپا شود.