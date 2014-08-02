  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۴۶

آذربایجان شرقی قهرمان رقابتهای دو و میدانی معلولان کشور شد

آذربایجان شرقی قهرمان رقابتهای دو و میدانی معلولان کشور شد

رقابتهای دو و میدانی معلولان کشور که با نظارت کمیته بین المللی پارالمپیک و با حضور ورزشکاران فدراسیون ورزش‎های جانبازان و معلولان و فدراسیون ورزش‎های نابینایان و کم‌بینایان برگزار شد، با قهرمانی آذربایجان شرقی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  فدراسیون ورزش‎های جانبازان و معلولان، در این مسابقات 430 ورزشکار از 30 استان کشور در دو گروه ورزشکاران دارای معلولیت جسمی و حرکتی و نابینایان و کم بینایان به رقابت پرداختند و در پایان استان های برتر در گروه فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین به شرح زیر معرفی شدند:

1-  آذربایجان شرقی با 44 امتیاز
2- زنجان  با 43 امتیاز 
3-  بوشهر با  41 امتیاز
4- گیلان با 38 امتیاز
5- خوزستان با 36 امتیاز
6- قزوین با  35 امتیاز

این رقابتها با نظارت کمیته بین المللی پارالمپیک و با رعایت کلیه استاندارهای مسابقات جهانی، طی دو روز در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

با پایان یافتن این رقابتها و بررسی رکوردها و نیز نظر نهایی کمیته فنی، اسامی نهایی ملی پوشان اعزامی به بازی‎های پاراآسیایی اینچئون مشخص خواهد شد.

رقابتهای قهرمانی کشور دو و میدانی جانبازان و معلولان با حضور 280 ورزشکار از فدراسیون ورزش‎های جانبازان و معلولان و 150 ورزشکار از فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان طی روزهای 10 و 11 مرداد در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

کد مطلب 2341651

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها