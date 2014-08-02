آذربایجان شرقی قهرمان رقابتهای دو و میدانی معلولان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان، در این مسابقات 430 ورزشکار از 30 استان کشور در دو گروه ورزشکاران دارای معلولیت جسمی و حرکتی و نابینایان و کم بینایان به رقابت پرداختند و در پایان استان های برتر در گروه فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین به شرح زیر معرفی شدند:
1- آذربایجان شرقی با 44 امتیاز
2- زنجان با 43 امتیاز
3- بوشهر با 41 امتیاز
4- گیلان با 38 امتیاز
5- خوزستان با 36 امتیاز
6- قزوین با 35 امتیاز
این رقابتها با نظارت کمیته بین المللی پارالمپیک و با رعایت کلیه استاندارهای مسابقات جهانی، طی دو روز در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.
با پایان یافتن این رقابتها و بررسی رکوردها و نیز نظر نهایی کمیته فنی، اسامی نهایی ملی پوشان اعزامی به بازیهای پاراآسیایی اینچئون مشخص خواهد شد.
رقابتهای قهرمانی کشور دو و میدانی جانبازان و معلولان با حضور 280 ورزشکار از فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان و 150 ورزشکار از فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان طی روزهای 10 و 11 مرداد در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.
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