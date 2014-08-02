آذربایجان شرقی قهرمان رقابتهای دو و میدانی معلولان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش‎های جانبازان و معلولان، در این مسابقات 430 ورزشکار از 30 استان کشور در دو گروه ورزشکاران دارای معلولیت جسمی و حرکتی و نابینایان و کم بینایان به رقابت پرداختند و در پایان استان های برتر در گروه فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین به شرح زیر معرفی شدند:

1- آذربایجان شرقی با 44 امتیاز

2- زنجان با 43 امتیاز

3- بوشهر با 41 امتیاز

4- گیلان با 38 امتیاز

5- خوزستان با 36 امتیاز

6- قزوین با 35 امتیاز

این رقابتها با نظارت کمیته بین المللی پارالمپیک و با رعایت کلیه استاندارهای مسابقات جهانی، طی دو روز در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

با پایان یافتن این رقابتها و بررسی رکوردها و نیز نظر نهایی کمیته فنی، اسامی نهایی ملی پوشان اعزامی به بازی‎های پاراآسیایی اینچئون مشخص خواهد شد.

رقابتهای قهرمانی کشور دو و میدانی جانبازان و معلولان با حضور 280 ورزشکار از فدراسیون ورزش‎های جانبازان و معلولان و 150 ورزشکار از فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان طی روزهای 10 و 11 مرداد در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.