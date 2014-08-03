17 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در همدان منهدم شد

سردارحاجی محمد مهدیان نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چهار ماه نخست امسال یک تن و 400کیلو گرم مواد مخدر سنتی و صنعتی در استان همدان کشف شده که از این تعداد دو باند تهیه و توزیع حشیش و چهار باند شیشه و هروئین بوده است.

مهدیان نسب با اشاره به اینکه پلیس تنها دستگاه متولی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر محسوب نمی‌شود، اظهار داشت: ۱۳ تا ۱۴ دستگاه و سازمان وجود دارند که باید در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و مواد مخدر ورود پیدا کنند.

وی افزود: میزان مبارزه با مواد مخدر و کشفیات این ماده افیونی و انهدام باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر همدان در چهار ماه نخست امسال در حالی 125 درصد افزایش داشته که رویکرد پلیس در حوزه مواد مخدر همچنان برخورد با خرده فروشان و پاکسازی نقاط آلوده است.

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد: از ابتدای سال تا کنون 135 طرح موضوعی، چهار طرح محله محوری و یک طرح منطقه ای و طرح موضوعی در 45 نقاط آلوده در استان همدان اجرا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل دوبرابر شده است.

سردار حاجی محمد مهدیان نسب بیان داشت: با شروع طرح برخورد با خرده‌فروشان، پلیس همدان توانست در چهار ماه امسال با 428 درصد افزایش کشف، به‌عنوان برترین پلیس کشور شناخته شود که علت آن هماهنگی و تعامل و همکاری پلیس در سطح استان بوده است.

مهدیان نسب با اشاره به اینکه در حوزه ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب اقدامات خوبی در سطح استان انجام شده است، ادامه داد: یک میزگرد علمی- پژوهشی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و مسئولان برگزار و هفت ایستگاه پلیس عفاف و حجاب در استان راه‌اندازی شده است.

وی بیان داشت: 150 هزار بروشور در رابطه با عفاف و حجاب چاپ و توزیع و هفت ایستگاه در مناطق گردشگرپذیر و ورودی‌های شهر ایجاد شده و برای مقابله با جنگ نرم دشمنان نیز 300 تابلو و بنر حاوی نکات حائز اهمیت درباره تهدیدات و خطرات فرهنگی دشمنان در مناطق مختلف استان نصب شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان از تشکیل کارگروه افسران جنگ نرم به منظور مبارزه با جنگ نرم دشمنان برای اولین بار در استان همدان خبر داد و گفت: دشمن به واسطه جنگ نرم الگوی بد پوششی، بد رفتاری و ناهنجاری اجتماعی را برای جوانان فراهم آورده به همین جهت ماموریت ها مقابله با جنگ نرم باید پیوسته و مداوم انجام شود.

سردار حاجی محمد مهدیان نسب گفت: ارتقا فرهنگ ترافیک، افزایش عفاف و حجاب در جامعه، مبارزه با مظاهر علنی فساد و مفاسد اجتماعی در جامعه همه باید برنامه ریزی و در این راستا آموزش های همگانی در جامعه انجام شود.