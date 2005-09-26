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۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۷:۱۲

آيت الله هاشمي شاهرودي :

محروميت ايران از دانش هسته اي ، اثر منفي در روابط با اروپا خواهد داشت

محروميت ايران از دانش هسته اي ، اثر منفي در روابط با اروپا خواهد داشت

آيت الله هاشمي شاهرودي گفت : اروپا بايد متوجه اين موضوع باشد كه در صورت محروم شدن ايران از دانش هسته اي ، اثرات منفي در روابط في مابين به وجود خواهد آمد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس قوه قضاييه در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با اشاره به پرونده هسته اي ايران و رفتار اروپاييها ، اعلام كرد : اروپا بايد اين نگاه را داشته باشد كه چنانچه ايران را از حقوق حقه اش محروم كند، اثرات منفي در روابط في مابين بوجود خواهد آمد.

آيت الله هاشمي شاهرودي تصريح كرد : جمهوري اسلامي ايران به سبب حقانيت دارا بودن انرژي هسته اي و دانش هسته اي صلح آميز از ابزارهاي لازم سياسي و اقتصادي در اين راستا بهره گيري مي كند.

رييس قوه قضاييه متذكر شد : هم اكنون سالانه معادل 20 تا 25 ميليارد دلار از كشورهاي اروپايي معاملات بانكي و خريد داريم و به نظرمي رسد با اين روند بايد درحقوق حقه خود با اروپاييها تجديد نظركرده و اين تجديد نظر شامل كاهش مبادلات اقتصادي خواهد شد .

آيت الله هاشمي شاهرودي اعلام كرد : اقداماتي كه شوراي عالي امنيت ملي اخيرا انجام داده است نشانه قوام ديپلماسي سياسي و ايستادگي بر مواضع اساسي و خواسته هاي بحق مردم ايران و نظام جمهوري اسلامي است .

رييس قوه قضاييه با قدرداني از اقدامات اخير شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد:  اين اقدامات و ديپلماسي بايد ازقبل با قوت بيشتري انجام مي گرفت .

کد مطلب 234167

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