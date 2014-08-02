اختصاص 2700 میلیارد ریال برای توسعه واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سید احد حسینی ظهر شنبه در دیدار با صاحبان صنایع و سرمایه گذاران بخش خصوصی ملکان گفت: این اعتبار در سه ماه اول سال جاری برای توسعه واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است تا بدین وسیله شاهد پایان مشکل بیکاری و همچنین افزایش راندمان تولید در داخل استان باشیم.

وی ادامه داد: شهرستان های استان باید برای بهره مندی از این مبلغ تمامی توانایی های خود را به کار بگیرند زیرا شهرستانی که بیشترین طرح و ایده در زمینه تولیدی داشته باشد بیشترین سهم را از این مبلغ می گیرد که این امر می تواند رقابت بالایی بین واحدهای تولیدی در نقاط مختلف استان ایجاد کند.

حسینی با اشاره به اولویت بهره مندی از این مبلغ گفت: هم اکنون به دلیل محدود بودن اعتبارات و همچنین ضرورت هرچه سریع تر پاسخگو بودن طرح ها باید طرح ها و ایده هایی در اولویت قرار گیرند که بیشترین نقش را در توسعه اقتصادی استان دارند.

وی افزود: در این میان توجه به طرح های نیمه کاره نیز در اولویت قرار داشته و مصمم هستیم هرچه سریع تر نسبت به تکمیل این واحدها اقدام کنیم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: با تکمیل این تعداد واحد تولیدی شاهد ریشه کن شدن بیکاری و همچنین بالا رفتن توان تولیدی استان خواهیم بود.