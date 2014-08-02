هند بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی جهان را می سازد/ ادامه درگیریها در کشمیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ارتش هند از کشته شدن چهار شبه نظامی در درگیریهای نزدیک خط کنترل کشمیر هند در 130 کیلومتری شمال غرب شهر سرینگر خبر داد.



رسانه های هندی همچنین با اشاره به تصمیم دولت هند برای ساخت بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی جهان و حل مشکلات زیربنایی دولت گزارش دادند که بزرگترین طرح برق خورشیدی در جهان ابتدا از بخش روا در ایالت مادیاپرادش در مرکز هند راه اندازی می شود.



احداث این نیروگاه برق 700 مگاواتی حدود 40 میلیارد روپیه هزینه در برداشته و انتظار می رود تولید برق در آن تا سال 2016 آغاز شود.



خبر دیگر اینکه نمایندگان جناح مخالف دولت در مجلس هند ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه بر اتخاذ رویکرد شفاف کشورشان در قبال جنگ تحمیلی این رژیم علیه فلسطینیان تاکید کردند.



در همین رابطه سوگاتا بوزه یکی از 545 عضو مجلس عوام هند حمله صهیونیست ها به مدرسه ای در غزه را نقض آشکار قانون بین الملل خواند و خواستار اقدام جدی جامعه جهانی در قبال تجاوز رژیم صهیونیستی به فلسطینیان شد.



مقامات مسئول در هند از افزایش شمار تلفات ناپدید شدن یک روستا در جنوب غرب این کشور براثر رانش زمین به 63 نفر خبر داده و اعلام کردند که عملیات نجات دریک روستای ناپدید شده هند همچنان ادامه دارد.



بر این اساس بیش از صد نفر از اهالی روستای مالین در منطقه پونا ایالت ماهاراشترا درگل و لای و آثار تخریب خانه ها دفن شده اند.