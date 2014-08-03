نمایشگاه عكس و اسناد مراسم تحلیف رؤسای جمهوری ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه تعداد 60 قاب فوم برد از سوگندنامههای روسای جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1358 تا 1392، اسناد امضاء احکام ریاست جمهوری شورای نگهبان و تصاویر اعضاء کابینه و تصاویری از مراسم تنفیذ و تحلیف آنها به نمایش درآمده است.
این نمایشگاه امروز یكشنبه 12 مرداد 1393 در محل محوطه آبنمای كتابخانه ملی و توسط سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و كتابخانه ملی افتتاح شد.
در برگزاری این نمایشگاه، دفتر هماهنگی امور یادمانهای رؤسای جمهور و معاونتهای تخصصی سازمان اسناد و كتابخانه ملی مشاركت داشتهاند.
بازدید از نمایشگاه فوقالذكر آزاد است و علاقه مندان برای بازدید میتوانند به آدرس میدان ونك، بزرگراه حقانی، ساختمان كتابخانه ملی مراجعه كنند.
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