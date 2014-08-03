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۱۲ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵

امروز در كتابخانه ملی افتتاح شد؛

نمایشگاه عكس و اسناد مراسم تحلیف رؤسای جمهوری ایران

نمایشگاه عكس و اسناد مراسم تحلیف رؤسای جمهوری ایران

به مناسبت سالروز برگزاری مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور كشورمان، نمایشگاهی از اسناد و عكس‌های مراسم تحلیف و تنفیذ رؤسای سابق جمهوری اسلامی ایران در كتابخانه ملی برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه تعداد 60 قاب فوم برد از سوگندنامه‌های روسای جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 1358 تا 1392، اسناد امضاء احکام ریاست جمهوری شورای نگهبان و تصاویر اعضاء کابینه و تصاویری از مراسم تنفیذ و تحلیف آنها به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه امروز یكشنبه 12 مرداد 1393 در محل محوطه آب‌نمای كتابخانه ملی و توسط سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و كتابخانه ملی افتتاح شد.

در برگزاری این نمایشگاه، دفتر هماهنگی امور یادمان‌های رؤسای جمهور و معاونت‌های تخصصی سازمان اسناد و كتابخانه ملی مشاركت داشته‌اند.

بازدید از نمایشگاه فوق‌الذكر آزاد است و علاقه مندان برای بازدید می‌توانند به آدرس میدان ونك، بزرگراه حقانی، ساختمان كتابخانه ملی مراجعه كنند.

کد مطلب 2341679

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