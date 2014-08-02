اذعان افسر بلندپایه اسرائیلی به عملیات جسورانه مقاومت/ از سرنوشت نظامی اسیر هیچ اطلاعی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، یک افسر بلندپایه صهیونیست اعلام کرد: در تحقیقات انجام شده از سوی ارتش اسرائیل تاکنون به اطلاعاتی درباره "هدار گولدین" نظامی به اسارت گرفته شده نرسیده ایم.

وی افزود: ما می خواهیم آنچه رخ داده را پیگیری کنیم،اما با وجود آغاز تحقیقات تنها دقایقی پس از ربوده شدن سرباز ارتش، تاکنون به نتایجی نرسیده ایم.

به گزارش یدیعوت آحارونوت این افسر بلندپایه اسرائیلی افزود: تحقیقات نشان می دهد که این سرباز در کنار پنج سرباز دیگر در عملیات کشف تونلها حضور داشته است، اما پس از مجروح شدن به علت اصابت ترکشهای بمبهای دستی ناپدید شده است. گروههای فلسطینی نیز از یک تونل دیگر به سربازان ما حمله کرده اند.

وی افزود: این سربازان در فاصله 1500 تا 2000 متری غزه حضور داشته اند که به منازل مسکونی در شرق رفح (جنوب نوارغزه) نزدیک است.