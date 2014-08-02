  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۱۹

اذعان افسر بلندپایه اسرائیلی به عملیات جسورانه مقاومت/ از سرنوشت نظامی اسیر هیچ اطلاعی نداریم

اذعان افسر بلندپایه اسرائیلی به عملیات جسورانه مقاومت/ از سرنوشت نظامی اسیر هیچ اطلاعی نداریم

یک افسر بلندپایه صهیونیست با اذعان به عملیات متهورانه و جسورانه نیروهای مقاومت فلسطین در به اسارت گرفتن یک نظامی اسرائیلی، افزود: از سرنوشت این سرباز ارتش اسرائیل هیچ اطلاعی نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، یک افسر بلندپایه صهیونیست اعلام کرد: در تحقیقات انجام شده از سوی ارتش اسرائیل تاکنون به اطلاعاتی درباره "هدار گولدین" نظامی به اسارت گرفته شده نرسیده ایم.

وی افزود: ما می خواهیم آنچه رخ داده را پیگیری کنیم،اما با وجود آغاز تحقیقات تنها دقایقی پس از ربوده شدن سرباز ارتش، تاکنون به نتایجی نرسیده ایم.

به گزارش یدیعوت آحارونوت این افسر بلندپایه اسرائیلی افزود: تحقیقات نشان می دهد که این سرباز در کنار پنج سرباز دیگر در عملیات کشف تونلها حضور داشته است، اما پس از مجروح شدن به علت اصابت ترکشهای بمبهای دستی ناپدید شده است. گروههای فلسطینی نیز از یک تونل دیگر به سربازان ما حمله کرده اند.

وی افزود: این سربازان در فاصله 1500 تا 2000 متری غزه حضور داشته اند که به منازل مسکونی در شرق رفح (جنوب نوارغزه) نزدیک است.

کد مطلب 2341681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها