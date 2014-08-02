شعور هویتی ملت ها بر پایه درک جغرافیای تاریخ و فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌رضا حافظ‌نیا پیش از ظهر شنبه در مراسم دومین سالگرد درگذشت پرفسور محمد‌حسن گنجی در بیرجند اظهار داشت: ما ایرانی‌ها شعور و هویت ایرانی خود را از کتاب‌های جغرافیا گرفته‌ایم.

وی بیان کرد: یکی از بزرگترین و ناگفته‌ترین اقدامات مرحوم گنجی ایجاد شعور هویتی نزد ما ایرانیان بوده است.

حافظ نیا با بیان اینکه پرفسور گنجی در دوران زندگی خود ملامت‌های زیادی را متحمل شد، افزود: مرحوم پرفسور گنجی در چهار محور در دوران علمی و آموزشی خود فعالیت‌های گسترده و وصف ناشدنی انجام دادند.

توسعه اقلیم‌شناسی و هواشناسی ایران به صورت آکادمی از مهمترین اقدامات مرحوم گنجی بود

به گفته وی توسعه اقلیم‌شناسی و هواشناسی ایران به صورت آکادمی و عملی از مهمترین اقدامات مرحوم گنجی بوده است.

حافظ‌ نیا دکتر گنجی را پایه‌گذار انجمن جغرافیا در ایران دانست و گفت: پروفسور گنجی برای شناخت بهتر ایران، نقشه تهیه کرد که با این اقدام اطلس‌ها و نقشه‌های جغرافیای ایران فراهم شد.

وی با بیان اینکه او از نظر علمی، آدمی به روز بود، افزود: هرچند آن مرحوم آثار علمی زیادی از خودش به جا نگذاشت اما در نقش یک مرشد علمی نقش‌آفرینی کرد.

پروفسور گنجی مظهر اراده حق در حوزه تولید علم و نهضت نرم‌افزاری در کشور بود

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی نیز گفت: پروفسور گنجی مظهر اراده حق در حوزه تولید علم و نهضت نرم‌افزاری کشور بوده است.

حجت‌الاسلام کاظم لطفیان با بیان اینکه گنجی مظهر فاطریت و خالقیت خداوند بود، تصریح کرد: او انسانی نوآور و نواندیش بود که تا آخرین لحظات حیاتش به دانش آموختن و آموختن آن به دیگران مشغول بود.

وی بیان کرد: افق نگاه پرفسور گنجی به خاطر عمق در مسئله علم، دانش و نوآوری بالاتر از آن چیزی است که اندیشه ما انسان‌های معمولی به آن برسد.

حجت الاسلام لطفیان گفت: گنجی شخصیتی بود که آوازه منطقه و شهر ما را بالا برد و امروز ما به احترام جایگاه دانش و پاسداشت شخصیتی آن مرحوم گرد هم آمده‌ایم.