شعور هویتی ملت ها بر پایه درک جغرافیای تاریخ و فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حافظنیا پیش از ظهر شنبه در مراسم دومین سالگرد درگذشت پرفسور محمدحسن گنجی در بیرجند اظهار داشت: ما ایرانیها شعور و هویت ایرانی خود را از کتابهای جغرافیا گرفتهایم.
وی بیان کرد: یکی از بزرگترین و ناگفتهترین اقدامات مرحوم گنجی ایجاد شعور هویتی نزد ما ایرانیان بوده است.
حافظ نیا با بیان اینکه پرفسور گنجی در دوران زندگی خود ملامتهای زیادی را متحمل شد، افزود: مرحوم پرفسور گنجی در چهار محور در دوران علمی و آموزشی خود فعالیتهای گسترده و وصف ناشدنی انجام دادند.
توسعه اقلیمشناسی و هواشناسی ایران به صورت آکادمی از مهمترین اقدامات مرحوم گنجی بود
به گفته وی توسعه اقلیمشناسی و هواشناسی ایران به صورت آکادمی و عملی از مهمترین اقدامات مرحوم گنجی بوده است.
حافظ نیا دکتر گنجی را پایهگذار انجمن جغرافیا در ایران دانست و گفت: پروفسور گنجی برای شناخت بهتر ایران، نقشه تهیه کرد که با این اقدام اطلسها و نقشههای جغرافیای ایران فراهم شد.
وی با بیان اینکه او از نظر علمی، آدمی به روز بود، افزود: هرچند آن مرحوم آثار علمی زیادی از خودش به جا نگذاشت اما در نقش یک مرشد علمی نقشآفرینی کرد.
پروفسور گنجی مظهر اراده حق در حوزه تولید علم و نهضت نرمافزاری در کشور بود
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسانجنوبی نیز گفت: پروفسور گنجی مظهر اراده حق در حوزه تولید علم و نهضت نرمافزاری کشور بوده است.
حجتالاسلام کاظم لطفیان با بیان اینکه گنجی مظهر فاطریت و خالقیت خداوند بود، تصریح کرد: او انسانی نوآور و نواندیش بود که تا آخرین لحظات حیاتش به دانش آموختن و آموختن آن به دیگران مشغول بود.
وی بیان کرد: افق نگاه پرفسور گنجی به خاطر عمق در مسئله علم، دانش و نوآوری بالاتر از آن چیزی است که اندیشه ما انسانهای معمولی به آن برسد.
حجت الاسلام لطفیان گفت: گنجی شخصیتی بود که آوازه منطقه و شهر ما را بالا برد و امروز ما به احترام جایگاه دانش و پاسداشت شخصیتی آن مرحوم گرد هم آمدهایم.
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