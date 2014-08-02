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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۲۰

درخواست ربیعی از وزیر کشور/ تجمع کارگران برای دفاع از مردم غزه

درخواست ربیعی از وزیر کشور/ تجمع کارگران برای دفاع از مردم غزه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامه‌ای به رحمانی فضلی وزیر کشور، درخواست صدور مجوز برای تجمع تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حمایت از مردم غزه و محکومیت رژیم صهیونیستی مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه ربیعی به وزیر کشور آمده است:

"جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
با سلام و احترام

متاسفانه در روزهای اخیر شاهد جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین و به ویژه نوار غزه هستیم.

بی شک هیچ واژه ای قادر به بیان عمق فاجعه و مظلومیت مردم غزه نمی باشد. لذا به منظور حمایت از مردم غزه و در محکومیت رژیم صهیونیستی، تشکل های کارگری و کارفرمایی درخواست تجمع در مقابل سازمان ملل را دارند.

شایسته است دستور فرمایید اقدام لازم در خصوص صدور مجوز صورت پذیرد. گفتنی است ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این با ارسال نامه های جداگانه به وزرای کار کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و مدیرکل سازمان بین المللی کار خواستار محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه و به کارگیری تمامی ابزار ها برای جلوگیری از این حملات وحشیانه شده بود."

کد مطلب 2341692

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