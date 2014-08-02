صادرات کالا در مرز مهران پس از سه روز از سرگرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل حیدری ظهر شنبه در مرز مهران اظهار داشت: صادرات در مرز بین المللی مهران به عراق به سبب برگزاری جشن های عید سعید فطر در سه روز گذشته متوقف شده بود و اکنون و به دنبال پایان تعطیلات عید سعید فطر، صادرات کالا همچون روال گذشته از سرگرفته شده است.

وی بیان داشت: در سال گذشته قریب به یک میلیارد دلار کالا از مرز مهران صادر شده است که بیشتر شامل محصولات غذایی، مصالح ساخمانی، محصولات کشاورزی و.. بوده است.

مدیر کل گمرک استان ایلام گفت: در سال جاری 837 هزار تن کالا از مرز مهران به عراق صادر شده و این میزان کالای صادراتی با ارزش اقتصادی 332 میلیون و 416 هزار دلار از مرز بین المللی مهران به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: روزانه به طور متوسط 700 تا 800 کامیون از این مرز خارج می شود و این گمرک در تمام ایام هفته در خدمت صادرکنندگان است و هم اکنون رویه های صادرات، واردات، ترانزیت و ورود موقت در مرز مهران انجام می شود.

وی اظهار کرد: تجار و بازرگانان می توانند همچون گذشته نسبت به صادرات کالاها از طریق این مرز به عراق اقدام کنند.