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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۰۸

فلاح تاکید کرد:

پیشرفت و آبادانی کشور در گرو توسعه روستاهاست/ مسئولان اهر توجه جدی به مشکلات روستائیان داشته باشند

پیشرفت و آبادانی کشور در گرو توسعه روستاهاست/ مسئولان اهر توجه جدی به مشکلات روستائیان داشته باشند

اهر – خبرگزاری مهر: نماینده اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: پیشرفت و آبادانی کشور در گرو توسعه روستاهاست که باید توجه ویژه ای به ایجاد امکانات در روستاها داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس فلاح بعداز ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات روستائیان محروم شهرستان اهر در افیل با اشاره به اینکه دولت یازدهم باید توجه اساسی به مشکلات آب ، برق و گاز روستاها داشته باشد، گفت: در شهرستان اهر نیز چند روستای کوچک و محروم وجود دارد که باید برای رفع مشکلات آنها چاره ای اندیشید.

وی با بیان اینکه مسئولان شهرستان اهر توجه جدی به مشکلات روستائیان داشته باشند، اظهار داشت: عدم رسیدگی به روستاها همزمان خواهد بود با مهاجرت روستائیان به شهرها و افزایش مشکلات متعدد فرهنگی و اجتماعی که نیاز است برای رفع نیازهای روستاهای سراسر کشور برنامه ریزی کرد.

فلاح همچنین درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی برای کمک به روستاها گفت: تمام نمایندگان ملت در مجلس هم به این نکته اشاره می کنند که باید به عشایر و روستائیان به عنوان اهرم های توسعه و تولید کشور توجه کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هفت طرح بزرگ تولیدی در شهرستان اهر در دست اجراست، گفت: با بهره برداری از آنها برای سه هزار نفر ایجاد اشتغال می شود و جوانان دیگر مجبور نیستند برای کار به نقاط دیگر استان بروند.

فلاح همچنین با تاکید بر اینکه توسعه روستاها همچنین می‌ تواند در جذب گردشگران داخلی و خارجی به مناطق خوش آب و هوای شهرستان اهر موثر باشد، ابراز داشت: امیدواریم آن طور که مسئولان در زلزله ارسباران کار کردند و باعث رشد روستاها شدند، باز هم شاهد آن کارها و خدمات جهادی در روستاهای محروم منطقه باشیم.

کد مطلب 2341695

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