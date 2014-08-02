مقاومت مردم غزه هیمنه پوشالین رژیم جعلی صهیونیست را در هم شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش در گفتگو با خبرنگاران درباره جنایت های رژیم کودک کش و جنایتکار اشغالگر قدس گفت: قدرت و مقاومت مردم مظلوم غزه، هیمنه پوشالین رژیم جعلی صهیونیست و حامیان جنایتکارش را در هم شکسته و نفرت و خشم مردم جهان به واسطه این جنایت ها از این رژیم جعلی بیش از پیش افزون شده است.



وی افزود: جنایت های خونین رژیم صهیونیستی در غزه و سکوت معنادار جوامع بین المللی نشان داده که ابرقدرت های به ظاهر متمدن بویی از انسانیت و کرامت های انسانی نبرده و منافع شومشان را به جان انسان های بی گناه ترجیح می دهند.



امیر سرتیپ شاه صفی در پایان گفت: بی شک تنها راه مقابله با این رژیم جعلی مقاومت مسلحانه است.