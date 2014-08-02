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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۰۱

امیر سرتیپ شاه صفی:

مقاومت مردم غزه هیمنه پوشالین رژیم جعلی صهیونیست را در هم شکست

مقاومت مردم غزه هیمنه پوشالین رژیم جعلی صهیونیست را در هم شکست

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: قدرت و مقاومت مردم مظلوم غزه، هیمنه پوشالین رژیم جعلی صهیونیست و حامیان جنایتکارش را در هم شکسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش در گفتگو با خبرنگاران درباره جنایت های رژیم کودک کش و جنایتکار اشغالگر قدس گفت: قدرت و مقاومت مردم مظلوم غزه، هیمنه پوشالین رژیم جعلی صهیونیست و حامیان جنایتکارش را در هم شکسته و نفرت و خشم مردم جهان به واسطه این جنایت ها از این رژیم جعلی بیش از پیش افزون شده است.

وی افزود: جنایت های خونین رژیم صهیونیستی در غزه و سکوت معنادار جوامع بین المللی نشان داده که ابرقدرت های به ظاهر متمدن بویی از انسانیت و کرامت های انسانی نبرده و منافع شومشان را به جان انسان های بی گناه ترجیح می دهند.

امیر سرتیپ شاه صفی در پایان گفت: بی شک تنها راه مقابله با این رژیم جعلی مقاومت مسلحانه است.

کد مطلب 2341697

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