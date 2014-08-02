شهرداری در آبیاری درختان از هدر رفت آب جلوگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین صادقیان پیش از ظهر امروز در چهل و هشتمین جلسه‌ علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به خشکسالی موجود و هم‌چنین در معرض آسیب بودن فضای سبز و درختان شهر اصفهان اظهار داشت: متاسفانه در سطح شهر اصفهان بارها مشاهده شده که آبیاری درختان در خیابان‌ها و پارک‌ها همراه با هدر رفت آب مواجه بوده و این امر می‌تواند تمام اقدامات فرهنگی در خصوص صرفه‌جویی در مصرف آب را تحت تأثیر قرار دهد.



وی در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب ایستگاه‌های BRT در شهر اصفهان نیز گفت: در حال حاضر ایستگاه‌های اتوبوس در سطح شهر مناسب نیست و بهتر است که نسبت به ساماندهی و مسقف کردن این اماکن در برابر سرما و گرما اقدامات لازم صورت گیرد.



سید کریم داوودی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه مشارکت مردم در خصوص آبیاری درختان سطح شهر اصفهان را نیز ضروری دانست و افزود: ضروری است که مردم با آبیاری درختان نزدیک به محل زندگی خود در امر آبیاری درختان همکار شهرداری باشند.



وی با بیان اینکه این اقدام باید طی 2 ماه آینده مورد توجه قرار گیرد، افزود: چنانچه مردم با شهرداری همکاری نداشته باشند این نهاد نمی‌تواند در حفظ درختان نتایج خوبی بدست آورد.



عدنان زادهوش، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز به حفظ خانه‌های تاریخی در اصفهان اشاره کرد و افزود: شهرداری اصفهان اخیرا اطراف یکی از خانه‌های تاریخی در خیابان طالقانی را باغچه کاشته است که این امر به این خانه صدمه خواهد زد و بهتر است که به این امر توجه ویژه‌ای داشته باشند.



وی ادامه داد: شهرداری نباید لایحه‌هایی که نیاز به کار کارشناسی اعضای شورا را دارد در قالب طرح دو فوریتی به شورا بیاورد.